День фінансів: без якої відмітки відмовлять у тимчасовому захисті ЄС, як зросли зарплати в агросекторі Сьогодні 17:30

У четвер, 20 серпня стало відомо, без якої відмітки українцям відмовлять у тимчасовому захисті та як зросли зарплати в агросекторі.

Зарплати в агросекторі

Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.

Безготівкові розрахунки

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих в Україні, у першому півріччі 2026 року становила 4903,7 млн шт., а їхня сума — 3 861,2 млрд грн.

НБУ вимагає звільнення голови наглядової ради Сенс Банку

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

«Національний кешбек»

Програма «Національний кешбек» є неефективною , тому кошти, які витрачає на неї держава, краще спрямувати на підтримку бізнесу.

Мінцифри готує Дія. Invest для залучення інвестицій

Міністерство цифрової трансформації готується запустити новий механізм для інвестицій у компанії-резиденти Дія.City. Проєкт матиме назву Дія. City Invest, або Дія. Invest, і спочатку буде розрахований на український капітал. Надалі його планують розширити й для іноземних інвесторів.

Еквайринг для ФОП у 2026 році

Комерційні банки в Україні розгорнули жорстку конкурентну боротьбу, намагаючись залучити ФОП на обслуговування саме до себе. Тож, перед тим, як ухвалити відповідне рішення, ФОП має детально проаналізувати наявні пропозиції та обрати саме те, що найбільш підходить для нього. Деталі у статті — Еквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії

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Коли відмовлять у тимчасовому захисті

. Без нього можуть Українцям, які виїжджають за кордон, радять обовʼязково отримувати штамп про перетин кордону в паспортіБез нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в ЄС, повідомляється з посиланням на пост Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

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