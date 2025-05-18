Чи можна купити квартиру на іншу особу під час воєнного стану: що варто знати — Finance.ua

Чи можна купити квартиру на іншу особу під час воєнного стану: що варто знати Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Чи можна купити квартиру на іншу особу під час воєнного стану: що варто знати

В Україні можна оформити купівлю квартири на іншу особу, однак така угода потребує дотримання чітких юридичних процедур, особливо в умовах воєнного стану.

Про це розповідає видання «РБК-Україна».

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Оформлення квартири на іншу особу в Україні — законна практика, однак у період воєнного стану вона регулюється додатковими вимогами.

Щоб уникнути ризиків, юристи радять заздалегідь консультуватися з фахівцями та уважно перевіряти умови оформлення довіреностей.

Що каже закон

Найпоширеніший спосіб передати право власності іншій особі — це оформлення угоди купівлі-продажу. У такому випадку покупцем у договорі виступає та людина, на яку оформлюється нерухомість, а фактична передача коштів може відбуватися нею або третьою стороною.

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Ще один варіант — придбання квартири через довіреність. Власник коштів оформлює нотаріальну довіреність на довірену особу, яка від його імені укладає угоду.

Що змінилось через воєнний стан

Як пояснила адвокатка Олена Воронкова, із запровадженням воєнного стану були введені певні обмеження щодо нотаріальних дій.

«Придбати квартиру в інтересах іншої особи можна на підставі довіреності, але така довіреність має бути актуальною. Для української довіреності — вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за місяць до нотаріальної дії, а якщо довіреність закордонна — не пізніше ніж за два місяці,» — пояснила Воронкова.

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Юристка додає, що в довіреності обов’язково має бути чітко вказано, для чого вона видана, з детальним описом об’єкта нерухомості.

«Не достатньо зазначити просто „квартира в Києві“. Має бути повна адреса, кімнатність, а деякі нотаріуси додатково вимагають вказати площу житлову та нежитлову,» — наголосила вона.

Що варто враховувати

Перевірка документів. Усі документи мають бути чинними, довіреність — належним чином завірена.

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Податки. У разі дарування чи переоформлення між не родичами можуть виникнути додаткові податкові зобов’язання.

Ризики. Власник коштів, не будучи формальним власником квартири, втрачає повний юридичний контроль над майном.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Західні області залишаються найдорожчими регіонами для оренди;

орендувати однокімнатну квартиру в столиці, за даними ЛУН, коштує 17 тис. грн. Середня ціна на двокімнатні квартири — 27 тис. грн, трикімнатні — 43 тис. грн;

за даними порталу M2bomber, у Києві зафіксовано стрімке зростання цін на вторинну нерухомість. За останні пів року вартість квадратного метра житла в столиці зросла на майже 16% - із 57 025 до 66 101 грн, що становить понад 10 тис. грн подорожчання.

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