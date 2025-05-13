Прокуратура відсудила у шахраїв квартиру померлого киянина на користь Києва — Finance.ua

Прокуратура відсудила у шахраїв квартиру померлого киянина на користь Києва Сьогодні 19:44 — Фондовий ринок

Київська міська прокуратура повідомила, що відстояла в суді право територіальної громади міста Києва на квартиру, розташовану в будинку по вулиці Копилівській в Подільському районі столиці.

Як стало відомо, по цій квартирі було кримінальне провадження. Слідчі встановили, що власником квартири був самотній киянин, який помер, не маючи спадкоємців.

А після смерті чоловіка його житло мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Але шахраї підробили свідоцтво й квартира вибула у приватну власність.

Через це у липні 2023 року Київська міська прокуратура звернулась з позовом до суду про вимогу квартири площею 40,6 кв. м, вартістю 2,1 млн гривень з незаконного володіння останнього власника.

Рішенням Подільського районного суду міста Києва позов прокуратури задоволено, визнано спадщину відумерлою. Квартиру мають повернути на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Вечірній Київ За матеріалами:

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