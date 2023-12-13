В Киевской области в населенных пунктах без покрытия разворачивают Starlink — Finance.ua

В Киевской области в населенных пунктах без покрытия разворачивают Starlink Сегодня 16:17

В Киевской области в населенных пунктах без покрытия разворачивают Starlink

В Киевской области начались работы по налаживанию альтернативной связи для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на «Киевстар».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

Речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и подключается Wi-fi там, где есть фиксированный интернет.

«Дал ряд безотлагательных поручений в связи с техническим сбоем у оператора „Киевстар“. Также обратились к мобильным операторам, чтобы они расширили зоны покрытия своей сети, где есть такая техническая возможность. Кроме этого, продолжаем усиливать систему оповещения. Районы и громады должны принять все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги. Соответствующую задачу получили и полиция и ГСЧС: в случае опасности они будут извещать людей через громкоговорители», — сообщил Руслан Кравченко.

Также на местах жителям должна предоставляться информация об адресах Пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи.

С перечнем Пунктов несокрушимости и картой их размещения можно ознакомиться здесь.

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар». Причиной послужила хакерская атака на ядро ​​сети.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временном блокировании национального роуминга для абонентов «Киевстар».

российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

Укрінформ По материалам:

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