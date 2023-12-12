«Это война»: в компании «Киевстар» назвали цель масштабной хакерской атаки — Finance.ua

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«Это война»: в компании «Киевстар» назвали цель масштабной хакерской атаки

Фондовый рынок
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«Это война»: в компании «Киевстар» назвали цель масштабной хакерской атаки
«Это война»: в компании «Киевстар» назвали цель масштабной хакерской атаки
В компании «Киевстар» заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной атаки хакеров. Цель киберпреступников — уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи.
Это война. Она идет не только на фронте, но и в виртуальном пространстве, в киберпространстве. К сожалению, мы поражены в результате этой войны. Это проникновение в инфраструктуру и разрушение ее. Мы видим, что основная цель этой атаки — максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора", — рассказал СЕО «Киевстар» Александр Комаров в эфире телемарафона.
По его словам, утечки персональных данных нет, потому что они находятся на других элементах инфраструктуры.
«Основная цель — разрушение инфраструктуры, и частично она была достигнута. Существенно повредили инфраструктуру, был ограничен доступ, поэтому мы не могли противодействовать на виртуальном уровне, поэтому мы выключали „Киевстар“ физически из сети, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании», — отметил представитель компании.
При этом он указал, что сеть «Киевстара» охватывает разные сферы жизни украинцев, поэтому атака оказывает существенное влияние на экономику Украины. Кроме того, сейчас не работает национальный роуминг, потому что частично разрушены две важные системы.
В то же время Комаров сообщил, что сейчас частично работает фиксированная сеть, но если не устранить проблему, она перестанет работать в течение 8−12 часов.

Масштабный сбой в «Киевстар» — главные новости

Утром 12 декабря в работе украинского оператора Киевстар произошел масштабный сбой — не работает сайт оператора, а также отсутствует мобильная связь и интернет. Проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.
При этом в Минцифры сообщили, что не работает национальный роуминг, потому что «Киевстар» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.
По материалам:
УНІАН
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