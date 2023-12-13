«Киевстару» помогают Microsoft, Cisco и Ericsson: когда восстановят связь — Finance.ua

«Киевстару» помогают Microsoft, Cisco и Ericsson: когда восстановят связь Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

«Киевстару» помогают Microsoft, Cisco и Ericsson: когда восстановят связь

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар восстановить работу после масштабной кибератаки.

Об этом рассказал СЕО компании Александр Комаров в интервью Forbes

«Очень много мы сотрудничаем с Microsoft, Cisco, Ericsson. На самом деле это глобальная команда, которая вовлечена в решение этого кейса», — сказал Комаров.

В частности, Ericsson привлечена к восстановлению инфраструктуры оператора.

«Microsoft стал экспертом в расследовании, потому что нам нужно понять первоисточник проблемы», — добавил президент «Киевстар».

Cisco — поставщик всех киберзащитных систем «Киевстар» и помогает оператору «поднять этот периметр и защитить».

Когда восстановят связь

«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он же оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный интернет для нашей базы интернета для дома. Шаг за шагом, в ближайшее время возобновим сервисы для всей клиентской базы фиксированного интернета», — заверил он.

Комаров отметил, что с мобильными услугами немного труднее.

«Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (интервью вышло 12 декабря в 23.06. — Ред.) начнем восстанавливать этот сервис. Но очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы, и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось вражеского софта или условных бэкдоров, оставленных этой атакой, которая оставляет незащищенный периметр», — пояснил президент компании.

Он подчеркнул, что восстановление — это сложный итерационный процесс.

«С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой — мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную посредством соответствующей проверки. Поэтому я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», — резюмировал Комаров.

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар». Причиной послужила хакерская атака на ядро ​​сети. Также из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов.

Неудобства по поводу отсутствия связи испытали на себе и клиенты отечественных банков, у которых финансовый номер Киевстара, ведь они не могут подтвердить операции или вход в интернет-банкинг с использованием SMS или звонков. Finance.ua поинтересовался у банков, что делать в такой ситуации.

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