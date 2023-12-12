Часть терминалов «Ощадбанка» не работает из-за сбоя в «Киевстаре» — Finance.ua
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Часть терминалов «Ощадбанка» не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Фондовый рынок
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Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов (ИПТ) государственного «Ощадбанка» не работает из-за атаки на мобильный оператор «Киевстар».
Об этом пресс-служба банка сообщила в комментарии «Суспільне новини».
В пресс-службе финучреждения подчеркнули, что полное возобновление работы терминалов произойдет после ликвидации сбоев в «Киевстаре».
Напомним:
Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.
В приложении мобильного оператора Vodafone есть технические проблемы.
По материалам:
Економічна Правда
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