Часть терминалов «Ощадбанка» не работает из-за сбоя в «Киевстаре» — Finance.ua

Часть терминалов «Ощадбанка» не работает из-за сбоя в «Киевстаре» Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов (ИПТ) государственного «Ощадбанка» не работает из-за атаки на мобильный оператор «Киевстар».

Об этом пресс-служба банка сообщила в комментарии «Суспільне новини».

В пресс-службе финучреждения подчеркнули, что полное возобновление работы терминалов произойдет после ликвидации сбоев в «Киевстаре».

Напомним:

Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

В приложении мобильного оператора Vodafone есть технические проблемы.

Економічна Правда По материалам:

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