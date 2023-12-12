В ПриватБанке сообщили, как повлиял сбой в «Киевстаре» на работу банка — Finance.ua
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В ПриватБанке сообщили, как повлиял сбой в «Киевстаре» на работу банка

Личные финансы
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В ПриватБанке сообщили, как повлиял сбой в «Киевстаре» на работу банка
В ПриватБанке сообщили, как повлиял сбой в «Киевстаре» на работу банка
Масштабный сбой в работе Киевстара, который произошел во вторник, 12 декабря, частично отразится на работе некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка.
Об этом сообщил представитель финансового учреждения, передает Главком.
«Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для тех терминалов, которые работают на картах Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу», — подчеркнул он.
Компания «Киевстар» заявила в сети Facebook, что «в сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы».
«Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
Как пишет dev.ua, причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.
По материалам:
Главком
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