«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам — Finance.ua

«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам Сегодня 12:37 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам

Назначен дополнительный рейс к Пасхальным праздникам скоростного поезда «Интерсити» № 755/756 Киев — Луцк — Киев.

Об этом пишет Укрзализныця.

Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:

Киев → Луцк: 07:21 — 13:00

Луцк → Киев: 16:29 — 22:17

Промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

Читайте также «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования

Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.

Напомним, «Укрзализныця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити № 778 Львов-Киев. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda. Ранее Укрзализныця открыла новый флагманский поезд Киев — Рахов под названием «Гуцульщина».

Читайте также «Укрзализныця» назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити

Справка Finance.ua:

Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Также Укрзализныця запустила два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Так, начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

Нужны деньги на путешествие — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.