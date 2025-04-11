«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам
«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда к Пасхальным праздникам
Назначен дополнительный рейс к Пасхальным праздникам скоростного поезда «Интерсити» № 755/756 Киев — Луцк — Киев.
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Об этом пишет Укрзализныця.
Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:
Киев → Луцк: 07:21 — 13:00
Луцк → Киев: 16:29 — 22:17
Промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.
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Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.
Напомним, «Укрзализныця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити № 778 Львов-Киев. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda. Ранее Укрзализныця открыла новый флагманский поезд Киев — Рахов под названием «Гуцульщина».
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Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
  • Также Укрзализныця запустила два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Так, начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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