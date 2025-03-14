«Укрзализныця» назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити — Finance.ua

«Укрзализныця» назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити
«Укрзализныця» назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити № 778 Львов-Киев, пишет ЦТС. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.
Согласно расписанию, 23 марта поезд будет отправляться из Львова в 13:47, прибывать в Киев в 21:04.
30 марта поезд будет отправляться из Львова в 14:10, прибывать в Киев в 21:04.
Ранее Укрзализныця открыла новый флагманский поезд Киев — Рахов под названием «Гуцульщина». Гарантированные опции этого флагманского поезда:
- новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с удобствами (вакуумные туалеты без закрытий на санитарные зоны), кондиционеры, розетки, регулирование освещения, розетки в купе);
- приведенные к современному стандарту туалеты с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с результатами истории поезда и маршрута.
Также запущено два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить Варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.
Начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.
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