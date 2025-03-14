«Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті
«Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 778 Львів-Київ, пише ЦТС. На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.
Згідно з розкладом, 23 березня потяг відправлятиметься зі Львова о 13:47, прибуватиме до Києва о 21:04.
30 березня потяг відправлятиметься зі Львова о 14:10, прибуватиме до Києва о 21:04.
Раніше «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина». Гарантовані опції цього флагманського поїзда:
- нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриттів на санітарні зони) кондиціонери, розетки, регулювання освіти, розетки в купе);
- приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;
- фірмова назва та логотип з результатами історії поїзда й маршруту.
Також запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.
Почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.
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