«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец — Finance.ua
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«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец

Личные финансы
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«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец
«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец
«Укрзализныця» увеличила количество рейсов дополнительному поезду № 159/160 Киев — Трускавец.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Поезд будет курсировать также 12, 18, 19, 20 и 21 апреля.
Расписание движения:
Киев 10:16 → Трускавец 19:37;
Трускавец 09:03 → Киев 19:11.
Остановки во Львове и Дрогобыче.
Билеты уже можно приобрести в приложении «Укрзализныци», на сайте и в кассах вокзалов.
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1 апреля УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля.

Справка Finance.ua:

  • 23 марта на «Укрзалізницю» совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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