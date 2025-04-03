«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец Сегодня 19:44 — Личные финансы

«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда Киев — Трускавец

«Укрзализныця» увеличила количество рейсов дополнительному поезду № 159/160 Киев — Трускавец.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать также 12, 18, 19, 20 и 21 апреля.

Расписание движения:

Киев 10:16 → Трускавец 19:37;

Трускавец 09:03 → Киев 19:11.

Остановки во Львове и Дрогобыче.

Билеты уже можно приобрести в приложении «Укрзализныци», на сайте и в кассах вокзалов.

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1 апреля УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля.

Справка Finance.ua:

23 марта на «Укрзалізницю» совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.

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