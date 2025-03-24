«Укрзализныця» подверглась масштабной хакерской атаке — Finance.ua
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«Укрзализныця» подверглась масштабной хакерской атаке

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» подверглась масштабной хакерской атаке
«Укрзализныця» подверглась масштабной хакерской атаке
Онлайн-системы «Укрзализныци» подверглись масштабной кибератаке. Восстановлением систем уже вторые сутки занимаются сотрудники компании вместе с кибердепартаментом СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек, и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками», — заявили в УЗ.
В Укрзализныце отметили, что это уже не первая кибератака врага на объекты компании.
«Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из „бекапов“ специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости», — добавили в компании.
Также в пресс-службе отметили, что клиенты могут покупать билеты через кассы, для этого «Укрзализныця» увеличила количество персонала и расширила график работы сотрудников. Также в случае необходимости 24 и 25 марта люди могут покупать международные билеты в кассах — раньше это можно было сделать только онлайн.
«В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу — следуйте непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте», — отметили в компании.
В то же время компания сообщила о возможности сдать билет онлайн на поезд на 24 марта. Для этого нужно минимум за час до отправки прислать фото или скан билета на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com.
По материалам:
УНІАН
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