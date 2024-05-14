Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС — Finance.ua

Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС Сегодня 21:02 — Личные финансы

Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС

Большинство украинских беженцев за границей полностью удовлетворены или скорее удовлетворены чем нет своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

«Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране», — говорится в исследовании.

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Впрочем, из них полностью удовлетворены — 28%, а остальные 38% скорее удовлетворены. Недовольны условиями жизни — 26% респондентов.

Инфографика: КМИС

Среди респондентов 7% утверждают, что у них уже есть гражданство другой страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого — 34%.

При этом почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

Инфографика: КМИС

Кроме этого, авторы исследования спросили у респондентов, при каких условиях они бы вернулись в Украину.

Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%).

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Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать школу/сад (13%).

Инфографика: КМИС

Один из актуальных вопросов — какая часть украинских беженцев в конце концов вернутся в Украину.

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«Понятно, что пока продолжаются масштабные военные действия (с неопределенным результатом), какие-либо оценки ориентировочные и невозможно точно определить, сколько же на самом деле украинцев вернутся. В этом опросе мы для такой ориентировочной оценки объединили ответы респондентов на рассмотренные выше три вопроса. Мы отталкивались от того, что более вероятно могут вернуться те, кто одновременно не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, высказывают определенные условия для возвращения (и не отвечают „планирую надолго оставаться“)», — объясняют авторы исследования.

Согласно такому подходу, ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину.

Инфографика: КМИС

Напомним, в Евросоюзе временную защиту получают 4,2 млн граждан Украины. Число украинцев с таким статусом снижается.

Страны, предоставившие убежище наибольшему количеству украинцев:

Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 520; 22,7%);

Чехия (364 375; 8,7%).

Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:

Чехии (-20 700; -5,4%);

Швеции (-9960; -21,5%);

Австрии (-9130; -11,1%);

Дании (-5385; -14,5%);

Польше (-1680; -0,2%).

Справка Finance.ua:

НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими;

В этом году ряд стран изменили правила помощи для беженцев. Однако некоторые страны до сих пор принимают украинцев;

рейтинг городов с лучшими условиями для украинских мигрантов: Мюнхен; Гамбург; Братислава; Осло; Стокгольм; Прага; Варшава.



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