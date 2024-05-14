Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС — Finance.ua

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Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС

Личные финансы
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Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС
Украинские беженцы рассказали, насколько довольны жизнью в ЕС
Большинство украинских беженцев за границей полностью удовлетворены или скорее удовлетворены чем нет своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
«Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране», — говорится в исследовании.
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Впрочем, из них полностью удовлетворены — 28%, а остальные 38% скорее удовлетворены. Недовольны условиями жизни — 26% респондентов.
Инфографика: КМИС
Инфографика: КМИС
Среди респондентов 7% утверждают, что у них уже есть гражданство другой страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого — 34%.
При этом почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.
Инфографика: КМИС
Инфографика: КМИС
Кроме этого, авторы исследования спросили у респондентов, при каких условиях они бы вернулись в Украину.
Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%).
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Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать школу/сад (13%).
Инфографика: КМИС
Инфографика: КМИС
Один из актуальных вопросов — какая часть украинских беженцев в конце концов вернутся в Украину.
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«Понятно, что пока продолжаются масштабные военные действия (с неопределенным результатом), какие-либо оценки ориентировочные и невозможно точно определить, сколько же на самом деле украинцев вернутся. В этом опросе мы для такой ориентировочной оценки объединили ответы респондентов на рассмотренные выше три вопроса. Мы отталкивались от того, что более вероятно могут вернуться те, кто одновременно не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, высказывают определенные условия для возвращения (и не отвечают „планирую надолго оставаться“)», — объясняют авторы исследования.
Согласно такому подходу, ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину.
Инфографика: КМИС
Инфографика: КМИС
Напомним, в Евросоюзе временную защиту получают 4,2 млн граждан Украины. Число украинцев с таким статусом снижается.
Страны, предоставившие убежище наибольшему количеству украинцев:
  • Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);
  • Польша (955 520; 22,7%);
  • Чехия (364 375; 8,7%).
Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:
  • Чехии (-20 700; -5,4%);
  • Швеции (-9960; -21,5%);
  • Австрии (-9130; -11,1%);
  • Дании (-5385; -14,5%);
  • Польше (-1680; -0,2%).

Справка Finance.ua:

  • НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими;
  • В этом году ряд стран изменили правила помощи для беженцев. Однако некоторые страны до сих пор принимают украинцев;
  • рейтинг городов с лучшими условиями для украинских мигрантов: Мюнхен; Гамбург; Братислава; Осло; Стокгольм; Прага; Варшава.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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