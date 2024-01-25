В Нацбанке предполагают, что в следующем году в Украину вернутся около 400 тысяч мигрантов — Finance.ua

В Нацбанке предполагают, что в следующем году в Украину вернутся около 400 тысяч мигрантов Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В Нацбанке предполагают, что в следующем году в Украину вернутся около 400 тысяч мигрантов

В Национальном банке ожидают, что в 2024 году будет незначительное увеличение численности мигрантов в Украину, а в следующем году ожидается возвращение около 400 тыс. человек.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

«На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов, и уже в следующем году, по мере реализации снижения рисков безопасности, мы ожидаем возвращения около 400 тыс. человек», — сказал Николайчук.

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Он отметил, что относительно расходов наших мигрантов за границей, они продолжают генерировать достаточно значительный отток валюты. В 2022 году этот отток был почти 20 млрд долл., в прошлом году он немного сократился и составил около 18 млрд долл. США. В этом году в НБУ ожидают, что эти объемы будут несколько меньше, что связано с адаптацией наших мигрантов за рубежом и изменением налоговой резидентности нашими мигрантами.

«Ожидаем, что в этом году эти объемы сократятся примерно до 13 млрд долл. США», — сказал Николайчук.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после окончания войны;

по данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 22 октября 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых — в Европе;

Украина и Европейский Союз проводят переговоры по поводу того, чтобы будущие миграционные правила ЕС помогали в возвращении украинцев домой в следующем году и поддержать экономику.



Укрінформ По материалам:

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