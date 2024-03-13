В какой валюте держат сбережения украинские мигранты — Finance.ua

В какой валюте держат сбережения украинские мигранты Сегодня 17:02 — Личные финансы

В какой валюте держат сбережения украинские мигранты

Доллар, как валюта накопления, не популярен среди украинцев, получивших статус временной защиты в странах Европы.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Большинство наших мигрантов воспринимают евро как валюту накопления. Не доллары, а именно евро. Это накопление на наших счетах», — говорит директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

Украинцы меняют гривну и другие валюты на евро по разным причинам.

«Это и накопление, и чтобы избежать комиссии за конвертацию. Если мы говорим о Польше, то там лучше рассчитываться картами в злотых, а если мы говорим о Германии, то там лучше евро», — рассказал директор департамента информационной аналитики клиентского портфеля Сенс Банка Борис Зозуля.

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«У значительной части выехавших в Украине остались родственники, семья, поэтому переводы — это популярная услуга. Особенно если эти переводы удобны, быстры, дешевы, то эта услуга пользуется спросом среди клиентов. Те переводы, которые приходят, большинство из них наличными тратятся, но есть еще обмен валюты, и в дальнейшем даже направляются на сбережения», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Он отмечает, что клиенты чаще конвертируют из злотого в доллар, евро и гривну. Денис Воробьев говорит о популярных парах конвертации «гривна — злотый», «злотый — евро» и «евро — гривна».

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте;

украинские беженцы в ЕС продолжают кредитоваться в украинских банках.



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Фінансовий клуб По материалам:

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