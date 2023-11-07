Названа валюта, которая остается приоритетной формой сбережений для домохозяйств — Finance.ua

Названа валюта, которая остается приоритетной формой сбережений для домохозяйств Сегодня 15:00 — Валюта

Названа валюта, которая остается приоритетной формой сбережений для домохозяйств

По состоянию на 1 октября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долл. (+8 млрд долл. с начала года).

Об этом пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Наряду с этим срочные гривневые депозиты в банковской системе достигли 461 млрд грн. (13 млрд долл. в эквиваленте) — прирост +5 млрд долл. с начала года в эквиваленте.

При этом основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%).

По состоянию на сентябрь годовой прирост денежной массы М 3 составляет 22,9% (после 23,1% в августе). Практически весь прирост М 3 происходит за счет прироста официальных денежных резервов (85% прироста).



Займы правительства вносят положительный вклад в динамику М 3 в течение всего военного периода, однако размер этого вклада в 2023 г. существенно сокращается (около 15% положительного прироста М 3 по состоянию на сентябрь 2023 г.). Годовой прирост займов правительства в сентябре составил +9,4% (после +9,1% в августе).

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В то же время кредиты реальному сектору вносят отрицательный вклад в динамику М 3 с октября 2022 г. Годовое сокращение объема работающих кредитов бизнеса в сентябре 2023 г. составило 18,3%, кредитов населению — 3,4%.

Годовой прирост монетарного агрегата М 1 (включает наличные деньги в обращении и текущие гривневые депозиты) отстает от прироста М 3 , однако также фиксируется на существенно положительном уровне: +18,1% в сентябре (после +15,6% в августе). Основной прирост в динамику агрегата М 1 вносят текущие гривневые депозиты, за год увеличившиеся на +25,0%. В то же время годовой рост наличных денег в обращении составил лишь +9,6% (по состоянию на сентябрь 2023 г.).

Справка Finance.ua:

Национальный банк сократил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 30 октября по 3 ноября на 16,64% по сравнению с предыдущей неделей до 562,8 млн долларов;

на сегодняшний день проблемами банковской отрасли Украины являются государственная монополия и непрозрачные правила работы, которые необходимо менять для развития системы и привлечения инвестиций в послевоенное восстановление Украины. Такое мнение, комментируя для УНН текущее состояние банковской сферы Украины после 20 месяцев полномасштабной войны с россией, высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

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