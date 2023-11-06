Эксперт объяснил укрепление гривны — Finance.ua

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Эксперт объяснил укрепление гривны

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Эксперт объяснил укрепление гривны
Эксперт объяснил укрепление гривны
Одной из причин того, что гривна укрепляется, а доллар падает, является международная финансовая помощь, отметил экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, передает 24 канал.
«По разным каналам, это и грантовая, и заемная помощь. Эти средства потом вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке», — отметил он.
На валютном рынке несколько дней подряд наблюдалась тенденция на спад стоимости курса доллара. Официальный курс с начала введения управляемой гибкости начал терять цену. Это объясняют совокупностью определенных факторов.
Отмечается, что притоку валюты способствует еще и оживление экспорта осенью. Несмотря на то, что ситуация с экспортом зерна затруднена, существуют другие механизмы, позволяющие вывозить зерно.
По материалам:
УНІАН
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