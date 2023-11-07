Гривна укрепляется, а доллар падает: чего ожидать от курса до конца недели — Finance.ua
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Гривна укрепляется, а доллар падает: чего ожидать от курса до конца недели

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Гривна укрепляется, а доллар падает: чего ожидать от курса до конца недели
Гривна укрепляется, а доллар падает: чего ожидать от курса до конца недели
Американская валюта держится почти на одном уровне, и больших курсовых колебаний эксперты не прогнозировали. Однако некоторые изменения к концу недели будут, но они предполагаются незначительными.
Как говорит директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, передает 24 канал, до 12 ноября состоится постепенное замедление укрепления гривны, а в безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 4 дня будет наблюдаться коррекция курса.
«По моему мнению, в течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в пределах 37,5−37,9 гривны за доллар», — считает Золотько.

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По словам эксперта, на наличном рынке будет продолжаться вероятно небольшое укрепление национальной украинской валюты. Это будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и ожидаемым постепенным ослаблением понижения курса гривны.

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Во вторник, 7 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 37,82 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,67 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,04.

Справка Finance.ua:

  • в проекте государственного бюджета на 2024 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду ко второму чтению, правительство прогнозирует, что в следующем году доллар обойдется в среднем в 40,7 гривен;
  • в правительстве ожидают, что к концу следующего года курс доллара составит 42,1 грн. Следует отметить, что ранее он ожидался на уровне 44,2 за доллар. Также к концу этого года ожидается, что курс составит 38,6 грн за доллар, вместо 40,2, как прогнозировалось ранее.
Кстати, а в какой валюте держите свои сбережения вы? Проголосуйте в нашем новом опросе. 📌
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