Лічильники та детектори купюр: які бувають і де купувати — Finance.ua

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Лічильники та детектори купюр: які бувають і де купувати

Для тих, хто постійно має справу з готівкою, лічильники банкнот та детектори валют — необхідний інструмент. Від цих пристроїв залежить не лише швидкість роботи з готівковою виручкою, а й безпека, адже вони надають захист від фальшивок та шахраїв. Таке обладнання виробляє чимало компаній, не кажучи вже про асортимент їх продукції. Як не заплутатись в цьому різноманітті та обрати ті пристрої, які необхідні саме вам? Ми з‘ясовували це разом із інтернет-магазином «А-Техно», де продається все, що потрібно для роботи з готівкою.

Як працюють лічильники і якими бувають

Загалом, всі лічильники банкнот працюють за одним принципом. Користувач закладає банкноти до відповідного лотка, після цього пристрій «розуміє», що вони завантажені, і починає їх по одній листати. Ролики проводять купюри по тракту проходження грошей, при цьому машинка відраховує кожну банкноту. До моменту, коли вони потрапляють до лотка для вилучення, на екрані відображається результат перерахунку.

Перше, чим можуть відрізнятись лічильники, — спосіб завантаження купюр. Він може бути вертикальним або горизонтальним. Перші, зазвичай, працюють тихіше і в цьому плані комфортніші, тому краще підійдуть для підприємств, яким доводиться обробляти готівку постійно. Щодо «горизонтальних», то вони трохи голосніші, але їх перевага в ергономічності. Тому це — вибір для компаній, де готівка рахується періодично. Однак, на точність розрахунку спосіб завантаження ніяк не впливає.

Лічильники також розподіляють за способом використання: портативні (побутові) та стаціонарні.

Портативні моделі орієнтовані на кур'єрську роботу, або експлуатуються в домашніх умовах — там, де важлива компактність та мобільність. Вони зручні тим, що мають малі габарити, а живлення для них може подаватись як від електромережі, так і від батарейок чи акумуляторів.

Стаціонарні пристрої мають бути заживлені від мережі 220 вольт і можуть бути різних розмірів, залежно від призначення. Їх розподіляють на три класи.

Офісні. Вони мають відносно невисоку продуктивність і розраховані в середньому на 3−4 години активної експлуатації на день. Це передбачає перерахунок невеликої кількості купюр.

Середній клас. Такі пристрої здатні працювати до 6 годин та можуть обробляти середню кількість грошової маси. Їх часто використовують в супермаркетах, пунктах обміну валют чи невеликих банківських відділеннях.

Банківський клас. Це вже професійне обладнання, яке може працювати майже безперервно (до 23 годин на добу). Подібні машини, зазвичай, рахують великі обсяги готівки і використовуються у грошових сховищах.

Функціонал лічильників

Лічильник може виконувати суто арифметичну функцію, яка закладена в його назві, — просто рахувати купюри. Це найпростіші і, відповідно, найдешевші моделі. Вони підійдуть для невеликих стартапів, чий вид діяльності точно передбачає розрахунки готівкою, але невеликими, або ще не визначеними обсягами. В такому випадку витрачатись на дорожче і професійніше обладнання сенсу може і не бути. Також не зайвим буде додатково придбати простий детектор валют, оснащений ультрафіолетовою лампою. Високу точність перевірки він не забезпечить, але вкаже на відсутність магнітних стрічок чи проблеми з відображенням малюнків.

Складніші пристрої здатні розрізняти і рахувати купюри різного номіналу. Вони стануть у нагоді для роздрібних підприємств і зможуть заощаджувати чимало часу, адже гроші для перерахунку не потрібно буде сортувати.

Найскладнішими є апарати, які рахують, розпізнають та сортують купюри за різними ознаками (наприклад, номінал, старість, орієнтація тощо), а також здатні робити їх детекцію. Такі прилади здатні виконувати максимальний обсяг роботи з готівкою, забезпечуючи власнику високий захист від підробок. Це, зазвичай, стаціонарне обладнання, яке за рахунок свого функціоналу найзручніше у використанні, але і з відповідною вартістю.

Чи варто окремо купувати детектор

Є універсальні комбіновані лічильники з функціями сортування та детекції. Вони досить якісно визначають та відбраковують фальшиві купюри. Але якщо часто є потреба робити ретельний аналіз грошей, то тут краще підійде окремий пристрій. Вони також бувають різних розмірів та функціоналу: від простеньких портативних із ультрафіолетовою лампою до професійних, здатних, окрім ультрафіолету, аналізувати банкноти за магнітними стрічками, щільністю купюр, робити спектральний аналіз фарб та інші перевірки.

Як бачимо, обладнання для роботи з готівкою може бути різним. Все залежить від потреб підприємства і бюджету, які воно може на нього виділити. Головне — купувати його у перевірених продавців. Таких, наприклад, як інтернет-магазин « А-Техно », де можна переглянути і відразу замовити різні модифікації лічильників та іншого обладнання для роботи з готівковими коштами.

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