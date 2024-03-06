ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения (инфографика) Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения (инфографика)

Как сообщает Национальный банк Украины, по состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен).

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Объем срочных депозитов остался на прежнем уровне, а депозиты до востребования сократились на 28,9 млрд гривен.

Почему так

Это незначительное сезонное сокращение из-за того, что украинцы в январе тратят деньги, полученные в декабре в виде премий и других выплат.

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 378,2 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк — 184,3 млрд гривен.

На третьем — частный Универсал Банк — 62,9 млрд гривен.

Банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривен, на 4 месте.

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Национальный Сенс Банк — 46,6 млрд гривен. ПУМБ — 46,1 млрд гривен.

Как ранее сообщал председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. «В частности, эта тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года».

Впрочем, как Гетманцев допускает, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета». Впрочем, Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. «Могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны» — сказал он.

Напомним, в феврале 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,509 млрд долларов, что на 40% меньше январского объема чистой продажи (2,533 млрд долларов).

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украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны. Чаще всего граждане Украины берут микрокредиты для того, чтобы купить товары ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобрести лекарства и отремонтировать собственное жилье или автомобиль.

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