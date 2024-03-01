Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства — Finance.ua
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Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства

Личные финансы
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Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства
Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства
Чаще всего граждане Украины берут микрокредиты для того, чтобы купить товары ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобрести лекарства и отремонтировать собственное жилье или автомобиль.
Об этом сообщили в ходе презентации исследования, проведенного по заказу Ассоциации украинских банков.
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Процент популярности микрокредитования отличается по категориям. Из тех, кто получил быстрые займы, тратят средства на:
  • ежедневные потребности — 67%;
  • приобретение лекарства в аптеке — 31%;
  • затраты на ремонт жилья или авто — 19%.
Следующая категория, на которую чаще всего принимают микрокредиты, касается оплаты коммунальных платежей, приобретения обуви или одежды. Эти потребности составляли соответственно 17% и 15% кредитовавшихся по быстрым займам.
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Инфографика: Интерфакс-Украина/уoutube.com
Инфографика: Интерфакс-Украина/уoutube.com
Эксперты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество украинцев, решивших взять микрокредиты:
  • 13% опрошенных впервые решили оформить микрокредит;
  • 12% пользователей стали брать кредиты реже;
  • 46% - чаще.
Только 3% опрошенных среди тех, кто имел микрокредиты, указали, что в результате российской агрессии полностью отказалась от микрокредитования.
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26% респондентов отметили, что их микрокредитование не изменилось с февраля 2022 года.
В общем, услугами микрофинансовых организаций пользуется около 13% граждан Украины.
Напомним, многие финансовые учреждения пересмотрели свои условия кредитования, изменили ставки и требования к заемщикам. Однако, несмотря на сложности, для многих украинцев вопрос кредитования под залог недвижимости становится все более актуальным в условиях экономической нестабильности.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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