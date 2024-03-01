Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства — Finance.ua

Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства Сегодня 16:02 — Личные финансы

Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны: на что тратят средства

Чаще всего граждане Украины берут микрокредиты для того, чтобы купить товары ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобрести лекарства и отремонтировать собственное жилье или автомобиль.

Об этом сообщили в ходе презентации исследования, проведенного по заказу Ассоциации украинских банков.

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Процент популярности микрокредитования отличается по категориям. Из тех, кто получил быстрые займы, тратят средства на:

ежедневные потребности — 67%;

приобретение лекарства в аптеке — 31%;

затраты на ремонт жилья или авто — 19%.

Следующая категория, на которую чаще всего принимают микрокредиты, касается оплаты коммунальных платежей, приобретения обуви или одежды. Эти потребности составляли соответственно 17% и 15% кредитовавшихся по быстрым займам.

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Инфографика: Интерфакс-Украина/уoutube.com

Эксперты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество украинцев, решивших взять микрокредиты:

13% опрошенных впервые решили оформить микрокредит;

12% пользователей стали брать кредиты реже;

46% - чаще.

Только 3% опрошенных среди тех, кто имел микрокредиты, указали, что в результате российской агрессии полностью отказалась от микрокредитования.

26% респондентов отметили, что их микрокредитование не изменилось с февраля 2022 года.

В общем, услугами микрофинансовых организаций пользуется около 13% граждан Украины.

Напомним, многие финансовые учреждения пересмотрели свои условия кредитования, изменили ставки и требования к заемщикам. Однако, несмотря на сложности, для многих украинцев вопрос кредитования под залог недвижимости становится все более актуальным в условиях экономической нестабильности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Дзеркало Тижня По материалам:

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