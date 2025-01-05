ТОП-5 стратегий для карьерного прорыва в 2025 году — Finance.ua

ТОП-5 стратегий для карьерного прорыва в 2025 году Сегодня 11:09 — Личные финансы

ТОП-5 стратегий для карьерного прорыва в 2025 году, Фото: freepik

Начало нового года — отличное время для переосмысления карьеры и стратегического планирования.

Специалисты budni.robota.ua предложили 5 шагов, которые помогут на пути к полноценным карьерным изменениям в новом году.

Оцените свои навыки

Проверьте свои transferable skills, которые можно использовать в разных областях: фасилитация, коучинг, управление программами и проектами, разработка учебных планов и т. д.

Начните с инвентаризации этих навыков и сопоставления их с ролями в смежных областях, таких как организационное развитие, управление персоналом или консультирование по вопросам лидерства.

Такой инструмент, как, например, шаблон для карт компетенций, поможет выяснить, как ваш текущий опыт согласуется с новыми возможностями.

Совет. Используйте такие платформы, как, например, LinkedIn, чтобы изучить описания вакансий в интересующих вас областях или введите те навыки, которые любите использовать, в ChatGPT, чтобы узнать названия должностей и отрасли, которым они соответствуют.

Расширяйте свою сеть контактов

Сеть контактов — важный ресурс для карьерных изменений. Обратитесь к коллегам, наставникам и профессионалам отрасли, чтобы узнать об их ролях и получить советы.

Читайте также Сколько украинцев планируют сменить профессию или место работы в 2025 году (инфографика)

Посетите отраслевые мероприятия, вебинары и встречи, чтобы пообщаться с профессионалами в интересующих сферах. К примеру, LinkedIn может предложить ценные советы и связи.

План действий. Присоединяйтесь к группам и ассоциациям, связанным с вашей целевой отраслью, или даже к нишевым группам на таких платформах, как LinkedIn или Meetup.

Повышайте квалификацию стратегически

Изменение карьеры может потребовать изучения новых инструментов или методологий, особенно если вы переходите в смежные сферы, например, от фасилитации к дизайну электронного обучения или от учебного дизайна к управлению проектами.

Читайте также Рабочая миграция в ЕС оставалась высокой из-за острой нехватки рабочей силы

Изучите, какие онлайн-курсы можно закончить, чтобы получить знания, необходимые для успеха на вашем новом пути.

Совместите образование с опытом, подготовив пример своей работы в этой области, например, презентацию о проекте, над которым вы работали, и выделите результаты.

Совет. Определите, какие сертификаты у вас есть, а какие организация может в будущем вам оплатить после найма на работу.

К примеру, для управления программами высокого уровня, скорее всего, вам понадобится сертификат профессионала по управлению проектами (Project Management Professional), но для управления проектами и программами среднего и низшего уровня вас могут взять на работу и без него, а затем отправить на обучение.

Волонтерство и фриланс

Перед тем, как полностью сменить карьеру, попробуйте себя в качестве волонтера или поработайте неполный рабочий день.

Читайте также С чего начать поиск работы в Европе для трудоустройства за рубежом

Платформы для подработки могут свести вас с краткосрочными проектами в области электронного обучения, коучинга или управления проектами.

Волонтерство в местных некоммерческих, благотворительных или профессиональных организациях — еще один отличный способ получить опыт и создать портфолио.

Совет. Создайте профиль на фриланс-платформе и подайте заявку на небольшой проект, соответствующий вашей квалификации. Изучите профессионалов в этой сфере и обсудите с ними, как проходит их рабочий день.

Читайте также Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика)

Этот взгляд изнутри поможет понять, подходит ли вам такой переход.

Создайте личный бренд

Ваш личный бренд должен отражать ваш опыт, ценности и устремления.

Обновите свой профиль в LinkedIn, создайте портфолио, которое демонстрирует ваши работы, и знакомьтесь с контентом, имеющим отношение к вашей карьере.

Ведение блога, выступления на конференциях или проведение вебинаров могут укрепить ваш авторитет в новых сферах.

Читайте также Гибкий график или более высокая зарплата: что выбирают современные соискатели

Совет. Ваш бренд — это вы! Не пытайтесь заставить себя стать тем, кем вы не являетесь, но попробуйте сузить сферу деятельности, чтобы вы и другие могли легко сформулировать, чем вы занимаетесь и какую пользу можете принести.

Когда вы рассматриваете возможность перехода на другую работу, важно подумать о ряде факторов, прежде чем начать действовать.

Конечно, если вы знаете, что в вашей компании планируется сокращение штата, вы можете ощущать настоятельную потребность привести свое резюме и сопроводительное письмо в соответствие со следующей должностью.

Читайте также Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей

Потратив время на оценку своих навыков, понимание того, что вас мотивирует, расширение круга общения и стратегические эксперименты вы сможете уверенно ориентироваться в своей карьере.

Помните, что ключ к успеху лежит в проактивных действиях и открытости к возможностям, соответствующим вашим увлечениям и сильным сторонам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.