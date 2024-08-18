Как добиться карьерного роста внутри компании: ТОП-6 советов — Finance.ua

Как добиться карьерного роста внутри компании: ТОП-6 советов Сегодня 10:17 — Личные финансы

Как добиться карьерного роста внутри компании: ТОП-6 советов, Фото: freepik

Карьерный рост является ключевым аспектом профессионального развития, но не всегда очевидно, какие конкретные действия следует предпринять для его достижения. Успех в карьере зависит не только от ваших навыков, но от умения адаптироваться к изменениям, создавать профессиональные связи и проявлять инициативу.

Как же двигаться вверх по карьерной лестнице и добиться успеха в любой компании, рассказывают специалисты budni.robota.ua.

Устанавливайте четкие цели

Без верно определенных целей легко можно утратить ориентир и мотивацию. Поэтому важно установить как краткосрочные, так и долгосрочные карьерные цели, чтобы сосредоточиться на задачах, ведущих к желаемому результату.

Используйте методику SMART для формулирования целей:

Specific (конкретные).

Measurable (измеряемые).

Achievable (доступные).

Relevant (релевантные).

Time-bound (ограниченные во времени).

К примеру, вместо общей цели «улучшить навыки», определите конкретную цель: «получить сертификат PMP по проектному менеджменту в течение следующих шести месяцев». Это позволит ясно представить, чего вы хотите достичь и какие шаги для этого нужны.

Постоянно совершенствуйте свои навыки

В современном мире технологии и методы работы быстро меняются. Так что постоянное обучение и развитие профессиональных навыков — ключ к успешному карьерному росту.

Посещайте тренинги, семинары, повышайте квалификацию на курсах и активно занимайтесь самообразованием: читайте профессиональную литературу, смотрите вебинары и онлайн-лекции, следите за новостями в вашей сфере.

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И не забывайте применять знания на практике — участвуйте в новых проектах, где вы сможете испытать свои навыки и получить обратную связь. Кроме того, найдите ментора или коуча, который будет направлять вас и поможет повысить профессиональную ценность.

Будьте проактивны

Это ключевая характеристика, отличающая успешных людей от тех, кто просто «плывет по течению». Быть проактивными — значит принимать инициативу, предвидеть проблемы и активно искать возможности для их решения.

Кроме того, такие люди не боятся выполнять задачи, которые за пределами должностных обязанностей всегда в курсе тенденций в мире, эффективно организуют работу и поддерживают открытую коммуникацию с коллегами и руководством.

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Такой подход поможет выделиться среди других работников, продемонстрирует желание развиваться, приносить пользу компании и создаст прочный фундамент для карьерного роста.

Налаживайте профессиональные связи

Нетворкинг является ключевым аспектом успешной карьеры. Поэтому активно посещайте корпоративные мероприятия, присоединяйтесь к профессиональным сообществам, используйте социальные сети (например Linkedin) или организуйте собственные события (вебинар, воркшоп и т. д. ).

Это расширит круг общения и откроет новые возможности. Не забывайте поддерживать существующие связи.

Регулярно общайтесь с коллегами, интересуйтесь их делами и, если нужно, предлагайте помощь. Это создаст прочную основу для продолжительных профессиональных отношений и откроет новые возможности для сотрудничества и роста.

Качественно выполняйте свои обязанности

Надежность и ответственность — основные качества успешного работника. Всегда соблюдайте установленные сроки, проверяйте работу на наличие ошибок и избегайте опозданий и непредвиденных задержек.

Это повысит вашу репутацию и поможет получить доверие руководства. Не бойтесь обращаться за советами к коллегам или руководителям, чтобы получить конструктивную обратную связь.

Критику воспринимайте как возможность развития и учитывайте советы, чтобы улучшить свою работу и избежать подобных ошибок в будущем.

Забота о своем здоровье

Регулярная физическая активность, здоровое питание и достаточный сон способствуют сохранению энергии и производительности. А это также влияет на качество работы.

Также важно уделять внимание ментальному здоровью, поскольку стресс и усталость снижают эффективность и приводят к профессиональному выгоранию. Чтобы предотвратить это, медитируйте, занимайтесь йогой и поддерживайте баланс между работой и личной жизнью.

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При необходимости обратитесь за помощью к профессионалам. Полезно также найти хобби или занятие, которое доставляет удовольствие и помогает отвлечься от рабочих вопросов.

Следуя этим правилам, вы сможете создать прочную основу для своего профессионального роста и добиться успеха в любой компании. Но помните, что карьерный рост — это марафон, а не спринт. Будьте последовательны, терпеливы и настойчивы в достижении своих целей.

Напомним, только 28% украинцев никогда или практически никогда не работали сверхурочно. 68% заявили , что работают сверхурочно (13% - постоянно, 24% - часто, 31% - иногда).

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