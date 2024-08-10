Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать — Finance.ua
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Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать

Личные финансы
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Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать
Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать
Чувствовали ли вы когда-нибудь, что после выходных нужны еще дополнительные дни отдыха? Первый рабочий день кажется бесконечным, и вы постоянно думаете об усталости. На самом деле, даже за 2 дня можно полностью восстановиться, если знать как.

Что мешает качественному отдыху

Прежде всего вы не успеваете перезагрузиться, если вы человек, которому нужно работать дополнительно, чтобы покрывать свои финансовые потребности и у вас нет полноценного выходного.
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Однако существует и ряд психологических факторов, также мешающих восстановлению сил.
Например: работа в выходные без необходимости, завышенные ожидания и чрезмерно запланированное количество дел, переживания о предстоящей тяжелой неделе.

Здоровье — самое главное

Отдых — это здоровье. Американские исследования доказывают, что люди, которые чаще берут отпуск, меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также это значительно снижает уровень стресса, что в свою очередь приносит больше лет жизни.
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Не у всех есть возможность часто брать отпуск и нужно учиться отдыхать качественно за выходные.

Что делать, если не привыкли бездельничать

  • Запланируйте время для бездельничания заранее, желательно после всех важных дел, которые могли бы вас отвлекать.
  • Бездельничать постепенно. Конечно, сначала будет трудно долго ничего не делать, поэтому пробуйте увеличивать время отдыха постепенно, начиная с 30 минут.
  • Спрячьте все, что может отвлечь: телефоны, ноутбуки, снимите смарт-часы с руки. Устройте себе удобное место на диване или стуле и поставьте его перед окном.

Защитите важное, чтобы не беспокоиться

Непредсказуемость и незащищенность также не дает полноценно отдохнуть и держит в напряжении, но прекрасный способ защитить материальное — просто застраховать это. А чтобы защитить себя от расходов в случае болезни, можно застраховать здоровье.
Чтобы точно определить, какой вид страхования может быть вам полезен, пройдите мини-опрос на 7 вопросов и получите уникальные скидки на страхование на E-mail.

Выбирайте отдых в соответствии с вашей сферой деятельности

Если вы работаете в офисе и почти всегда проводите время за ноутбуком — проведите выходные активно. Это может быть бассейн, спорт, прогулки, катание на велосипедах.
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Рекомендуем в воскресенье выбирать прогулки, они хорошо снижают стресс и заряжают на трудовую неделю.
Если же вы работаете физически, не помешает провести выходные в покое — читайте книги, слушайте музыку, возможно, вам будет интересно как хобби шитье, свечеварение или резьба по дереву.
Найдите спокойный отдых, который будет вам по душе и уменьшит уровень тревоги.
И деятельность, которая будет полезна всем — спите. Сладко, достаточно спите. Еще никому не было плохо от сна.

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По материалам:
Finance.ua
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