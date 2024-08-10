Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать — Finance.ua

Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать Сегодня 11:34 — Личные финансы

Как научиться правильно отдыхать от работы: полезные советы для тех, кто не привык бездельничать

Чувствовали ли вы когда-нибудь, что после выходных нужны еще дополнительные дни отдыха? Первый рабочий день кажется бесконечным, и вы постоянно думаете об усталости. На самом деле, даже за 2 дня можно полностью восстановиться, если знать как.

Что мешает качественному отдыху

Прежде всего вы не успеваете перезагрузиться, если вы человек, которому нужно работать дополнительно, чтобы покрывать свои финансовые потребности и у вас нет полноценного выходного.

Однако существует и ряд психологических факторов, также мешающих восстановлению сил.

Например: работа в выходные без необходимости, завышенные ожидания и чрезмерно запланированное количество дел, переживания о предстоящей тяжелой неделе.

Здоровье — самое главное

Отдых — это здоровье. Американские исследования доказывают, что люди, которые чаще берут отпуск, меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также это значительно снижает уровень стресса, что в свою очередь приносит больше лет жизни.

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Не у всех есть возможность часто брать отпуск и нужно учиться отдыхать качественно за выходные.

Что делать, если не привыкли бездельничать

Запланируйте время для бездельничания заранее, желательно после всех важных дел, которые могли бы вас отвлекать.

Бездельничать постепенно. Конечно, сначала будет трудно долго ничего не делать, поэтому пробуйте увеличивать время отдыха постепенно, начиная с 30 минут.

Спрячьте все, что может отвлечь: телефоны, ноутбуки, снимите смарт-часы с руки. Устройте себе удобное место на диване или стуле и поставьте его перед окном.

Защитите важное, чтобы не беспокоиться

Непредсказуемость и незащищенность также не дает полноценно отдохнуть и держит в напряжении, но прекрасный способ защитить материальное — просто застраховать это. А чтобы защитить себя от расходов в случае болезни, можно застраховать здоровье.

Выбирайте отдых в соответствии с вашей сферой деятельности

Если вы работаете в офисе и почти всегда проводите время за ноутбуком — проведите выходные активно. Это может быть бассейн, спорт, прогулки, катание на велосипедах.

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Рекомендуем в воскресенье выбирать прогулки, они хорошо снижают стресс и заряжают на трудовую неделю.

Если же вы работаете физически, не помешает провести выходные в покое — читайте книги, слушайте музыку, возможно, вам будет интересно как хобби шитье, свечеварение или резьба по дереву.

Найдите спокойный отдых, который будет вам по душе и уменьшит уровень тревоги.

И деятельность, которая будет полезна всем — спите. Сладко, достаточно спите. Еще никому не было плохо от сна.

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