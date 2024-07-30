ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото) — Finance.ua

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото) Сегодня 20:00 — Мир

Когда мы решаем, куда поехать в отпуск, обычно, как показывает опыт, направления на Балтийском море не рассматриваются.

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Но сейчас многие отдыхающие ищут более тихие и умеренные климатические условия, чтобы провести лето. Вот менее протоптанные земли в Эстонии, Литве, Дании и других, где можно поменять Средиземное море на Балтийское.

Об этом пишет independent.co.uk

Аландские острова

Этот автономный архипелаг между Финляндией и Швецией является домом для многих изолированных деревень, песчаных пляжей и велосипедных дорожек. Аландские острова с собственным парламентом и флагом усеяны красочными деревянными домиками, тихими кафе и зелеными пейзажами.

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Бинц, Германия

Binz — пляжный курорт на немецком острове Рюген: ностальгическая архитектура в стиле модерн, полосатые Strandkorbcabanas, которые лучше всего дополняются морозным слоем, и паровой поезд Raging Roland.

Борнхольм, Дания

У Борнхольма, расположенного в 115 милях на восток от материковой части Дании, — свой медленный темп жизни, своя культура ремесел и творчества. Прекрасный пляж Дуэодде — излюбленное место для семейного отдыха, крепость Хаммерсхус предлагает уроки истории в самом большом средневековом замке северной Европы.

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Гданьск, Польша

Польский Гданьск красивый и исторический с поразительной архитектурой. Жемчужина Балтийского моря также порадует классическим крафтовым пивом, тарелками польских пельменей и процветающей ночной жизнью.

Ханко, Финляндия

К юго-западу от Хельсинки Ханко есть 80 миль нетронутой береговой линии для купания на таких пляжах, как Ханго Плаген и Туллудсстранден, тропы для походов по естественной тропе Туллиниеми и многовековые обломки кораблей для дайвинга. Нарядные виллы XIX века, спа-центры и села ремесленников являются основными прибрежными местами на традиционном острове на солнечном юге Финляндии, где стоит Бенгтскар — самый высокий маяк в северном регионе.

Клайпеда, Литва

Третий по величине город Литвы — это морской магнит со старым деревянным городом, большим количеством скульптур и шумным ежегодным джазовым фестивалем. С 1934 г. в Клайпеде также проводится морской фестиваль в честь морских традиций с музыкальными выступлениями, ярмарками и балтийскими парусниками.

Сааремаа, Эстония

Сааремаа — крупнейший островом Эстонского архипелага, где царит полный покой, народные традиции и крытые соломой домики. Сааремаа имеет богатую историю, которая тянется от мифологии бронзового века до Курессааре, одного из наиболее сохранившихся средневековых замков Эстонии, и парка ветряков Англа.

Сандон, Швеция

Роскошное поселение Сандхамм на крошечном шведском острове Сандон стало домом для яхт, дождевых домиков, элегантных ресторанов морепродуктов и песчаных пляжей. Старые пекарни, древние фруктовые деревья и блестящий лодочный клуб приветствуют наплыв туристов в летние месяцы в свежем климате на Балтийском море.

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