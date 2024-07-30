ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)

Мир
22
Когда мы решаем, куда поехать в отпуск, обычно, как показывает опыт, направления на Балтийском море не рассматриваются.
Читайте также
Но сейчас многие отдыхающие ищут более тихие и умеренные климатические условия, чтобы провести лето. Вот менее протоптанные земли в Эстонии, Литве, Дании и других, где можно поменять Средиземное море на Балтийское.
Об этом пишет independent.co.uk.

Аландские острова

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Этот автономный архипелаг между Финляндией и Швецией является домом для многих изолированных деревень, песчаных пляжей и велосипедных дорожек. Аландские острова с собственным парламентом и флагом усеяны красочными деревянными домиками, тихими кафе и зелеными пейзажами.
Читайте также

Бинц, Германия

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Binz — пляжный курорт на немецком острове Рюген: ностальгическая архитектура в стиле модерн, полосатые Strandkorbcabanas, которые лучше всего дополняются морозным слоем, и паровой поезд Raging Roland.

Борнхольм, Дания

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
У Борнхольма, расположенного в 115 милях на восток от материковой части Дании, — свой медленный темп жизни, своя культура ремесел и творчества. Прекрасный пляж Дуэодде — излюбленное место для семейного отдыха, крепость Хаммерсхус предлагает уроки истории в самом большом средневековом замке северной Европы.
Читайте также

Гданьск, Польша

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Польский Гданьск красивый и исторический с поразительной архитектурой. Жемчужина Балтийского моря также порадует классическим крафтовым пивом, тарелками польских пельменей и процветающей ночной жизнью.

Ханко, Финляндия

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
К юго-западу от Хельсинки Ханко есть 80 миль нетронутой береговой линии для купания на таких пляжах, как Ханго Плаген и Туллудсстранден, тропы для походов по естественной тропе Туллиниеми и многовековые обломки кораблей для дайвинга. Нарядные виллы XIX века, спа-центры и села ремесленников являются основными прибрежными местами на традиционном острове на солнечном юге Финляндии, где стоит Бенгтскар — самый высокий маяк в северном регионе.

Клайпеда, Литва

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Третий по величине город Литвы — это морской магнит со старым деревянным городом, большим количеством скульптур и шумным ежегодным джазовым фестивалем. С 1934 г. в Клайпеде также проводится морской фестиваль в честь морских традиций с музыкальными выступлениями, ярмарками и балтийскими парусниками.

Сааремаа, Эстония

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Сааремаа — крупнейший островом Эстонского архипелага, где царит полный покой, народные традиции и крытые соломой домики. Сааремаа имеет богатую историю, которая тянется от мифологии бронзового века до Курессааре, одного из наиболее сохранившихся средневековых замков Эстонии, и парка ветряков Англа.

Сандон, Швеция

ТОП-8 лучших направлений на Балтийском побережье (фото)
Роскошное поселение Сандхамм на крошечном шведском острове Сандон стало домом для яхт, дождевых домиков, элегантных ресторанов морепродуктов и песчаных пляжей. Старые пекарни, древние фруктовые деревья и блестящий лодочный клуб приветствуют наплыв туристов в летние месяцы в свежем климате на Балтийском море.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.