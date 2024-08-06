Работа в ІТ: для кого сейчас есть больше всего предложений — Finance.ua

Работа в ІТ: для кого сейчас есть больше всего предложений
В июле на DOU была 5221 вакансия — рекорд с начала полномасштабного вторжения. За год (с июля 2023 года) количество вакансий выросло на 37%. Среднее количество откликов выросло в 27 категориях, в 23 уменьшилось.
Об этом говорится в исследовании DOU.
Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по июль 2024
В 38 категориях количество вакансий за месяц выросло, в шести незначительно уменьшилось, в четырех осталось на том же уровне. Из популярных категорий — на 50% вырос Front-end, на 40% - .NET, +38% у продакт-менеджеров.
Количество вакансий в июне и июле 2024 года по категориям
В Artist с начала года снижение на 42%. В DevOps — 172 вакансии, больше всего за последние полтора года. У QA — 301. Больше было только в 2022 году.
Количество вакансий Embedded превысило довоенные показатели — 67 в июле. Также растет популярность Hardware — 71 вакансия.
В категории Finance рекордные 153 вакансии (с начала года выросли на 18%), в Legal — рекордные 60.
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Для HR — 208 вакансий — больше всего с начала полномасштабной войны. Так же в Support — 185.
В .NET — самый высокий показатель с ноября 2022-го — 153 вакансии в июле.
В Android, напротив, с апреля этого года наблюдаем снижение на 33%. Похожая ситуация в Go — с апреля минус 28%.
В июле было 257 miltech-вакансий и более двух тысяч откликов на них — снова рекорд. В среднем на одну miltech-вакансию приходится 9 откликов кандидатов.
Больше всего вакансий появилось за границей
Рост количества вакансий в июле произошел во всех крупнейших городах. Больше всего возросли возможности за рубежом — рекордные 658 (+40%). Также более чем на 20% выросли вакансии на ремоуте, в Киеве и Львове.
В июле было рекордное с начала полномасштабной войны количество вакансий для опытных специалистов — 950, а также для начинающих без опыта — 152.
Все категории по опыту выросли более чем на 20% за месяц, кроме категории «1−3 года опыта» (на 17%).
Среди специалистов с опытом 5+ лет наиболее востребованными были Front-end, Node. js, Python. В категории до года опыта больше всего вакансий было для Support-специалистов. В остальных существенно преобладает маркетинг.
Среднее количество откликов
Несмотря на значительный рост количества вакансий за месяц, среднее количество откликов тоже незначительно возросло (на 0,23 процентного пункта). Кандидаты были активнее в июле.
В июле среднее количество откликов выросло в 27 категориях, в 23 уменьшилось.
Наиболее конкурентной категорией остается Front-end — 92,2 отклика на вакансию в июле. Но с апреля наблюдаем незначительное падение количества откликов (было 129).
На втором месте традиционно QA — 87 откликов. С февраля снижение на 24%.
На третьем месте Java — рекордные 66 откликов. С мая начала снова расти конкуренция среди проджект-менеджеров — 59 откликов сейчас. Уменьшается среднее количество откликов на вакансию HR — 46 в настоящее время (было 71 в ноябре прошлого года).
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