Рынок труда: кто в июле искал работу чаще всего (инфографика) — Finance.ua
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Рынок труда: кто в июле искал работу чаще всего (инфографика)

Личные финансы
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Рынок труда: кто в июле искал работу чаще всего (инфографика)
Рынок труда: кто в июле искал работу чаще всего (инфографика)
В июле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме. Больше всего соискателей прибыло в прифронтовых регионах, а именно в Харьковской (+14% к июню), Николаевской (+14%), Днепропетровской (+10%), Одесской области (+5%).
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Заметно прибавилось на рынке труда рекрутеров, руководителей и юристов.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Зато стало меньше соискателей в категориях «Сфера обслуживания» и «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм». Вероятно, это связано с тем, что для этих сфер лето — горячая пора найма, поэтому кандидатов становится меньше.
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Ключевым изменением демографического портрета соискателя является уменьшение количества несовершеннолетних на рынке труда. В июле работников в возрасте до 18 лет стало меньше на 24%. Опять же для подростков лето — сезон подработок. Так что в мае количество их резюме резко возросло, а теперь органично уменьшается. Смежная тенденция — уменьшение количества людей без опыта на 3%.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

В июле женщины активизировались в военном рекрутинге

Количество подразделений, имевших хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, почти не изменилось с июня — 651. А вот вакансий стало больше на 6% — 5 472 предложения.
Чаще всего подразделения размещают вакансии в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекоммуникации и связь», «Рабочие специальности, производство».
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Количество откликов на вакансии Сил обороны уменьшилось на 6%. Высокую конкуренцию среди соискателей мы видим в категориях «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденция», «Продажа, закупка».
Изменения мы видим в гендерном балансе среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны. В июле 38% откликов направили женщины, 62% — мужчины. Доля женщин выросла.
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По материалам:
Finance.ua
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