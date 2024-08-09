Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика) — Finance.ua

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика)

до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Об этом пишет Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля таких, которые зарабатываютЭто связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Об этом пишет Freelancehunt

Читайте также Портрет фрилансера 2024: где работают

Бешеный спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория достаточно легкая для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.

46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Те, кто имеет знания в узких специализациях, могут получать больше своей работы. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более 1000 долларов.

17,9% зарабатывают $1000−2000,

8,2% - $2000−3000,

5,2% - свыше $3000.

Это гораздо больше, чем в других категориях.

Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди тех, кто получает за свою работу до $500.

Имеют ли фрилансеры знания в узких специализациях

В 2024 году 69% разработчиков имеют знания по узким специализациям, что немного больше, если сравнить с 2023 годом (67%). У копирайтеров и переводчиков наблюдается улучшение, поскольку в 2024 году 36,1% из них имеют узкие знания против 30,7% в 2023. Также заметно увеличение с 46% в 2023 году до 60,3% в 2024 среди специалистов категории «Аудио и видео».

Знания в узкой специализации оказывают влияние на доходы специалистов. 73,3% фрилансеров с доходом $3000 имеют такие знания. Большинство специалистов получили свои узкие знания еще до прихода на фриланс — это 65,3%. В то же время, 34,7% развили специализированные навыки уже во время работы на фрилансе.

«Значительная часть фрилансеров приобретает свои навыки до начала фриланс-карьеры, что подчеркивает важность предыдущего опыта и обучения», — резюмирует Валентин Зюзин.

Получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.