Компании, у которых было больше всего предложений работы для украинцев в июле (инфографика) — Finance.ua

Компании, у которых было больше всего предложений работы для украинцев в июле (инфографика) Сегодня 09:04 — Личные финансы

Компании, у которых было больше всего предложений работы для украинцев в июле (инфографика)

Июль 2024 года ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. В лидерах по количеству вакансий Eva, «Аврора» и «Фора».

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

Количество вакансий

В июле работодатели разместили 111 756 вакансий, что почти на 1% больше, чем было в июне. Этот рост, хоть и незначительный, интересен тем, что выбивается из сезонных тенденций: аналитика показывает, что обычно в середине лета количество работы уменьшается. Так что лето в 2024 году пока не похоже на «низкий» сезон.

Инфографика: Work.ua

Уже второй месяц подряд Харьковщина не попадает в пятерку областей-лидеров по количеству вакансий, хотя предложений здесь стало больше.

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Прослеживаются на рынке труда и сезонные факторы. К примеру, перед учебным годом становится больше вакансий для учителей.

Инфографика: Work.ua

Изменения на рынке труда в июле не были синхронными. Среди областей-лидеров стало больше вакансий только в Киевской и Днепропетровской области (по +1%). В остальных трех мы видим небольшой спад.

Инфографика: Work.ua

В то же время стало больше работы в Запорожской (+5%), Николаевской (+4%), Кировоградской (+4%), Харьковской (+2%) областях. Последняя уже второй месяц подряд не попадает в пятерку областей-лидеров по количеству вакансий, хоть и сократила отставание до минимума в июле.

Категории вакансий

Стало меньше работы в категориях «Сфера обслуживания» (19 687 вакансий, -2% к июню), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (10 396, -6%), «Розничная торговля» (13 534, -1%), «Транспорт, автобизнес» (9134, -1%).

Выросло количество вакансий в категориях «Рабочие специальности, производство» (19 081, +2%), «Администрация, руководство среднего звена» (9 915, +1%).

Не произошло существенных изменений в категориях «Продажа, закупка» (13 487), «Логистика, склад, ВЭД» (11 401), «Медицина, фармацевтика» (7 704), «Бухгалтерия, аудит» (7 469).

Однако наиболее заметен прирост вакансий для педагогов.

Инфографика: Work.ua

Эта же тенденция видна и в разрезе отдельных должностей. В июле работодатели чаще искали учителей математики (+22%) и английского языка (+20%), преподавателей немецкого (+12%) и учителей начальных классов (+10%).

Компании, которые имели больше всего предложений работы для украинцев в июле:

Eva — 1 079 вакансий;

«Аврора» — 996;

«Фора» — 957;

«Сильпо» — 883;

«Новая почта» — 849.

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