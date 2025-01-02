Сколько украинцев планируют сменить профессию или место работы в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев планируют сменить профессию или место работы в 2025 году (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Сколько украинцев планируют сменить профессию или место работы в 2025 году (инфографика)

С нового года традиционно ставить новые цели в разных сферах жизни, в том числе и в карьере. Поэтому work.ua решили спросить у соискателей, планируют ли они карьерные изменения в следующем году.

Читайте также Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика)

Только 13% опрошенных не планируют менять профессию или компанию. Более трети респондентов пока не определились с планами. И половина опрошенных соискателей могут уйти с нынешнего места работы, потому что хотят овладеть новой профессией или перейти в другую компанию.

Женщины и молодежь более открыты для смены профессии.

Выяснилось, 30% женщин хотели бы овладеть новой профессией против 25% среди мужчин.

Также к смене профессии более открыты молодые люди. Среди соискателей до 24 лет такое желание имеют 32% опрошенных, тогда как 22% респондентов в возрасте 45+ заявили о таких намерениях.

Читайте также Работа из дома: самые интересные удаленные вакансии декабря

В то же время именно люди старше 45 лет чаще всего говорили о намерении изменить место работы (31%), в то время как среди соискателей в возрасте до 24 лет таких только 14%.

Еще одна тенденция: чем младше работники, тем чаще они выбирали вариант «Затрудняюсь ответить».

Как меняли работу в 2024 году

Аналогичный опрос Work.ua проводился в декабре 2023 года. Тогда 17% респондентов ответили, что хотят остаться на своем посту, а 44% заявили о стремлении к изменениям. То есть, если сравнить с прошлым годом, украинцы более решительно настроены на смену работы.

А как было на самом деле? Мы спросили соискателей, меняли ли они работу или профессию в этом году. Выяснилось, что:

54% респондентов весь 2024 год работали в одной компании;

34% опрошенных в этом году меняли место работы;

12% людей овладели новой профессией.

Опрос проводился в декабре 2024 года. В нем приняло участие 719 респондентов.

То есть в декабре 2023 года 44% соискателей планировали изменения. За год воплотили их в жизнь 46% людей.

Читайте также Работа для ветеранов: какие вакансии и зарплаты им предлагают

Содержание персонала в 2025 году станет еще большим вызовом, ведь работники будут искать новые возможности для роста.

Более 40% учителей в ближайшие 5 лет хотят уйти из профессии. Чтобы этого не допустить, нужно повысить зарплату педагогам и внести ряд других изменений в законодательство. Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в интервью «Украинскому Радио». Согласно данным исследования, молодые учителя уходят из профессии, поскольку имеют низкий уровень зарплаты. Также мы писали , что почти половина учителей планируют покинуть профессию: какие шаги могут изменить ситуацию.в ближайшие 5 лет хотят уйти из профессии. Чтобы этого не допустить, нужно повысить зарплату педагогам и внести ряд других изменений в законодательство. Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в интервью «Украинскому Радио». Согласно данным исследования, молодые учителя уходят из профессии, поскольку имеют низкий уровень зарплаты.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вводится ежемесячная «учительская доплата» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

Справка Finance.ua:

Количество компаний, предлагающих возможность работать удаленно, продолжает расти. Работодатели пока настолько гибкие, что дают возможность сотрудникам выбирать: работать удаленно или посещать офис. Специалисты Robota.ua составили подборку таких предложений. Переходите на вакансии, знакомьтесь с условиями и выбирайте удобный формат работы.

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.