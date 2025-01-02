Рабочая миграция в ЕС оставалась высокой из-за острой нехватки рабочей силы — Finance.ua

Рабочая миграция в ЕС оставалась высокой из-за острой нехватки рабочей силы Сегодня 21:00 — Личные финансы

Рабочая миграция в ЕС оставалась высокой из-за острой нехватки рабочей силы

Как и в предыдущие годы, трудовая миграция в ЕС продолжала оставаться высокой в ​​2024 году на фоне недостатка рабочей силы, который испытывает ряд государств-членов.

Об этом пишет Schengen.News.

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Данные показывают, что количество разрешений на работу, предоставленных иностранным работникам странами ЕС в определенные периоды 2024 года, было большим.

Например, с января по конец октября 2024 года Швеция выдала в общей сложности 23 870 разрешений на работу иностранцам. Такие цифры свидетельствуют о том, что страна нуждалась в иностранных работниках в разных отраслях, особенно в тех, где не хватает.

Румыния и Ирландия также предоставили множество разрешений на работу иностранцам. В период с января по сентябрь 2024 года Румыния выдала 77 426 разрешений на работу работникам из стран, не входящих в ЕС, тогда как с января по август 2024 года Ирландия выдала 27 181 разрешение на работу для иностранцев, желающих въехать на ее территорию с целью работы.

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Кроме вышеупомянутого, Германия в этом году выдала на десять процентов больше виз трудовым мигрантам по сравнению с 2023 годом.

Увеличивая количество виз для иностранных работников, правительство Германии хочет привлечь больше иностранных работников, которые срочно нужны ее экономике.

Несколько других стран ЕС также приняли меры, чтобы привлечь больше иностранных работников, чтобы помочь разным предприятиям по всей стране справиться с нехваткой.

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