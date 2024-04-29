Как миграция во время войны влияет на рынок жилья — Finance.ua

Как миграция во время войны влияет на рынок жилья Сегодня 16:04 — Недвижимость

Как миграция во время войны влияет на рынок жилья

Рынок аренды жилья стабилизировался в последние полгода, цены уже не колеблются. Но первое, что влияет на рынок аренды — это миграционные процессы.

Об этом заявил бренд и бизнес директор компании Лун Денис Судилковский, передает Центр экономической стратегии.

Куда мигрируют люди

«Ошибочно полагать, что все мигрируют в западные регионы. На самом деле, на запад страны мигрируют в основном зажиточные граждане. А в среднем люди мигрируют в ближайшие безопасные города. Из восточных областей мигрируют в Днепр, с юга — в Одессу, в киевский пригород выезжает средний класс», — заявил Судилковский.

По его словам, средняя цена на аренду двухкомнатной квартиры во Львове будет стоить 17 тыс. грн, в Киеве — 20 тыс. грн, в Одессе — 9 тыс. грн, а в Харькове — 6,5 тыс. грн.

Получение сертификатов єВідновлення

Люди, получающие сертификаты «Евосстановление» (государственная инициатива компенсации украинцам за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье), как правило, переезжают в более дорогое место, а компенсацию получают за предыдущее жилье.

«Эту проблему нужно решать просвещением и объяснять людям, где они действительно могут себе финансово позволить приобрести жилье», — отметил директор «ЛУН».

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Он добавил, что первыми на сертификаты «єВідновлення» реагируют так называемый экономически активный сегмент населения, люди, которые в целом понимают, как покупать жилье.

«Однако условная бабушка, которая строила дом 60 лет назад, не знает, что делать с сертификатом, и купить не может, и арендовать ей тяжело, нужно продолжать процесс просвещения», — пояснил он.

Люди не хотят покупать устаревшее жилье

По разным оценкам, 80−90% жилищного фонда Украины — это советское наследие, дома, которым нужна реновация. Нового жилья сейчас строят ощутимо меньше и оно будет дорожать.

Судилковский также заявляет, что есть спрос на безбарьерность, даже люди, у которых со здоровьем все хорошо, понимают, что случиться может что угодно, и они хотят избежать ситуации быть «запертыми» в своей квартире.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, средняя цена в Киеве на первичке по состоянию на апрель 2024 года составляет 49 300 грн за квадратный метр. Традиционно самый дорогой район — Печерский, где цена от 87 300 грн. за м. кв., за ним следует Шевченковский с 60 900 грн. за м. кв. На 3 месте — Голосеевский район — 50 200 грн за м. кв;

стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 13−14 тысяч гривен в месяц;



цены на аренду квартир в Европе прекратили рост. В то же время, Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.

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