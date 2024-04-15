В Киеве ощутимо подорожали квартиры — Finance.ua

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В Киеве ощутимо подорожали квартиры

Недвижимость
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В Киеве ощутимо подорожали квартиры
В Киеве ощутимо подорожали квартиры
На вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более чем на 6000 грн — со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн.
Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на M2bomber.
По его данным:
  • за месяц цены выросли почти на 2100 грн;
  • в год — более 9000 грн.
Инфографика: M2bomber
Инфографика: M2bomber

Где самые низкие цены

В целом по районам столицы стоимость квартир варьируется от средних 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 43 617 грн.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — 43 417 грн. А также:
  • Святошинском — 52 289 грн;
  • Подольском — 55 012 грн;
  • Дарницком — 55 185 грн;
  • Оболонском — 56 680 грн;
  • Голосеевском — 58 445 грн;
  • Днепровском — 59 127 грн.

В каких районах дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 82 630 грн. А кроме того, в:
  • Шевченковском — 75 047 грн;
  • Соломенскому — 64 055 грн.

Цена «квадрата» в 1-комнатных квартирах

Для 1-комнатных квартир, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 54 000 грн. По такой цене формируется 7,6% объявлений о продаже недвижимости.
Также часто можно встретить цену 50 400 грн — 7,5%. А кроме того:
  • 48 000 грн — 7,4%;
  • 45 000 грн — 6,7%;
  • 57 000 грн — 5,8%;
  • 42 000 грн — 5,6%.
График: M2bomber
График: M2bomber
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 9 000 грн. Таких объявлений — 0,1%.
График: M2bomber
График: M2bomber
Напомним, ранее украинский маркетплейс Dim. Ria представил обновленный отчет собственного аналитического центра за март 2024 года. Так, по состоянию на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице и составляла 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
ЛУН подсчитал разницу в цене на квартиры с ремонтом и без в Киеве. Согласно статистике, в Деснянском районе квартиры с ремонтом дороже. Однокомнатная квартира с ремонтом обойдется в 43 тыс. долл., а без ремонта — 39,3 тыс. дол. А вот в Шевченковском районе Киева медиана стоимости однокомнатной квартиры с ремонтом $74 500, а без ремонта $82 000.
Как сообщили в Государственной службе статистики, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 года составила 6 851 грн.
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По материалам:
Обозреватель
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