С чего начать поиск работы в Европе для трудоустройства за рубежом — Finance.ua

С чего начать поиск работы в Европе для трудоустройства за рубежом Сегодня 13:22 — Личные финансы

С чего начать поиск работы в Европе для трудоустройства за рубежом

В большинстве стран ЕС официально трудоустроены от 40% до 60% украинцев со статусом временной защиты. Но далеко не все из них удовлетворены условиями труда и выплатами от работодателей.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Какие документы нужно подготовить для легального трудоустройства за границей

Для легального трудоустройства за границей необходимо собрать немалый пакет документов. Список может меняться в зависимости от выбранной страны и должности.

Стандартный пакет документов включает:

заграничный (биометрический) паспорт с достаточным сроком действия;

ксерокопии паспорта гражданина Украины и ИНН;

рабочая виза.

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Также могут потребоваться рекомендательные письма и резюме, нотариально заверенная трудовая книжка, дипломы, справка об отсутствии судимостей, медицинская страховка. Все документы необходимо перевести на язык той страны, куда вы планируете уезжать.

Какие страны ЕС предлагают лучшие условия для трудоустройства украинцев

По данным Европейской комиссии , украинцам проще всего трудоустроиться в следующих городах:

Прага, Чехия;

Клуж-Напока, Румыния;

Мюнхен и Гамбург, Германия;

Братислава, Словакия;

Осло, Норвегия;

Стокгольм, Швеция;

Варшава, Польша;

София, Болгария;

Таллин, Эстония.

А самыми перспективными городами с лучшими вакансиями для украинских беженцев назвали Гамбург, Мюнхен, Братиславу, Осло, Стокгольм. Прагу и Варшаву.

Найти работу в Италии, Испании и Греции будет достаточно сложно.

Как безопасно трудоустроиться за границей?

Безопасное трудоустройство за рубежом вполне достижимо, если понимать нюансы международного рынка труда и внимательно относиться к официальным документам. Прежде всего, следует тщательно проверить трудовой договор. В нем должны быть указаны права и обязанности работника, характеристики будущей должности и требования к профессиональным навыкам. Очень важно, чтобы договор содержал информацию о заработной плате, графике выплат, продолжительности сотрудничества, деталях проживания и возможных дополнительных расходах.

Обратите внимание, что трудовое соглашение за границей должно заключаться непосредственно с работодателем, а не с посредником. Если вы пользуетесь услугами агентств по трудоустройству, убедитесь в наличии лицензии Министерства труда и убедитесь, что она имеет официальную регистрацию. Никогда не производите никаких оплат, пока не ознакомитесь с полным содержанием договора.

Не пренебрегайте отзывами: поищите комментарии бывших работников, которые могли сотрудничать с конкретным работодателем или посредником. Очень положительные или слишком отрицательные отзывы следует рассматривать осторожно, ведь их могут публиковать заинтересованные стороны.

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Если остаются сомнения, лучше связаться с посольством государства, где вы планируете работать. Поинтересуйтесь, выдаются ли для украинцев рабочие визы, какие документы нужно подготовить и сколько длится оформление. Перед выездом предоставьте родным и друзьям детали о вашем месте пребывания, сроках работы и контактах. Сделайте копии всех важных документов и никогда не передавайте паспорт посторонним лицам, кроме сотрудников пограничной службы.

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