ТОП-13 вакансий с бронированием и зарплатой от 30 тыс. грн (все регионы) — Finance.ua

ТОП-13 вакансий с бронированием и зарплатой от 30 тыс. грн (все регионы)
Бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев).
Около 3 тысяч компаний воспользовались услугой электронного бронирования на портале «Дія» после ее запуска 17 июля.
Об этом сообщает заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона.
По словам Ткач, речь идет о 32 тысячах забронированных работников критически важных предприятий. В частности, бронировали как и частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности.
work.ua подобрали ТОП-13 вакансий с бронированием и зарплатой более 30 тыс. грн.
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Бетонщик, арматурщик
Зарплата: 40 300−46 260 грн, г. Луцк
В связи с увеличением объема работ ООО «РБП ТРАНС-МОСТ» в поиске работников с опытом в ремонте и строительстве мостов и путепроводов. Работодатель обещает официальное трудоустройство, обеспечение жильем и спецодеждой, возмещение средств за проезд к месту работы. Вахтенный метод работы — 15 дней через 15 (но можно договориться о другом графике в индивидуальном порядке).
Водитель с личным авто
Зарплата: 35 000−40 000 грн, г. Ивано-Франковск
Новая почта разместила вакансию «водителя с личным автомобилем». Компания предлагает: «белую» заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки, обучение, возможность карьерного роста. От кандидата ожидают наличие водительского удостоверения, собственного автомобиля не позднее 2011 года выпуска и открытого ФЛП или готовность его открыть, а также безаварийный стаж вождения.
Директор, руководитель (СТО)
Зарплата: 50 000−90 000 грн, г. Львов
Логистической компании RS-Time требуется руководитель. Ищут ответственного кандидата с опытом от 2-х лет, который разбирается в технических аспектах в автомобильной отрасли и умеет взаимодействовать с финансовым отделом. Кроме бронирования компания гарантирует официальное трудоустройство, стабильность, своевременную выплату заработной платы.
Главный бухгалтер
Зарплата: 35 249 грн, Киев
ГП «Центральное сервисное предприятие по эксплуатации, обновлению и безопасности» ищет главного бухгалтера. Требуется ответственный и внимательный кандидат с высшим образованием по экономическому направлению, опыт работы на аналогичной должности от 2 лет, глубокие знания налогового и бухгалтерского законодательства.
Мастер по ремонту бензо-, электроинструмента
Зарплата: 27 000−35 000 грн, Ужгород
Присоединиться к команде и открыть новые горизонты в мире инструментов приглашает Dnipro-M. Будущему работнику обещают оплатить обучение и поделиться знаниями, чтобы он стал настоящим супергероем, а также предоставить возможности для карьерного развития. От кандидата ожидают самое главное — любовь к инструментам. Опыт работы не обязателен.
Главный инженер производства
Зарплата: 30 000 грн, Белая Церковь
Фермерское хозяйство «Чудова Марка» ищет главного инженера. Требования: высшее образование в области сельского хозяйства, агрономии или инженерии; минимум 1 год опыта работы в аналогичной должности; знание современных технологий производства овощей. На должности необходимо будет контролировать производственный процесс выращивания и переработки овощей, внедрять новые технологии для повышения качества продукции, руководить и обучать персонал.
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Менеджер по продажам электроэнергии и природного газа (В2В)
Зарплата: 23 000−75 000 грн, оклад + бонус, Винница
В связи с расширением компании бренд YASNO ищет в команду менеджера по продажам электроэнергии и природного газа (B2B), имеющему от 2-х лет успешного опыта региональных продаж в B2B-сегменте, опыт выхода и проведения переговоров с владельцами бизнеса и навыки работы с воронкой продаж.
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий в Одессу
Зарплата: 42 000 грн, Одесская и Николаевская области
Строительной компании «Структум» требуется электромонтер для монтажа воздушных линий. Опыт работы на высоте обязателен, как и умение работать с электроинструментом и оборудованием. Компания гарантирует стабильную работу, официальную зарплату и оплату проживания.
Крановщик (КрАЗ-250)
Зарплата: 36 000 грн, 1 200 грн день + сдельные, Одесса
Еще одна вакансия от компании «Структум». Команда в поиске крановщика для работы на гидравлическом кране на базе КрАЗ-255 (-260) п/о от 16 до 28 т и электрическом кране КС4561 (2) на базе КрАЗ-250. Кандидат должен иметь опыт работы от 3 лет и права категории С.
Будущему работнику предлагают официальное трудоустройство, проживание на средства работодателя и командировку по всей территории Украины (сейчас объект в Одесской области). В вакансии также уточняются, что график — вахтенный.
Врач-терапевт
Зарплата: 30 000−40 000 грн, Новый Буг
Новобугская многопрофильная больница ищет врача-терапевта с высшим медицинским образованием (специалист, магистр), который будет принимать пациентов и проводить медицинский осмотр. Преимуществом специалиста будет наличие сертификата или диплома о повышении квалификации в области терапии. Работодатель указывает в вакансии, что график работы формируется по договоренности.
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Инженер-конструктор
Зарплата: 27 000−30 000 грн, Бровары
Группа компаний TDC приглашает в свою команду инженера-конструктора для разработки и проектирования технических документаций металлических конструкций (дорожно-строительная техника). В вакансии указано, что если нет опыта работы, достаточно большого желания и владения знаниями, например: техническая грамотность; знание ЕСКД; свободное чтение и понимание технической документации; умение работать в AutoCAD, Inventor, программах раскроя Pronest, MathCad; знание технологий разных видов обработки металла.
График работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Работодатель обещает официальное трудоустройство, прозрачную систему оплаты труда, общежитие для иногородних. Также на территории предприятия есть своя столовая с вкусными обедами.
Рабочий на производство окон
Зарплата: 22 000−30 000 грн, зависит от выработки, Черкассы
Предприятие по изготовлению металлопластиковых окон Plamet ищет рабочих на производство для работы в цехе на участок ОТК, резку ПВХ профиля на автоматической пыли, резку металла и сборку окон. От кандидата ожидается физическая и нравственная выносливость, умение работать с производственным оборудованием. Опыт на оконном производстве приветствуется, но можно без опыта работы, поскольку работодатель предлагает всему научить.
Литейщик на производство
Зарплата: 25 000−30 000 грн, Днепр
Международная компания по производству оконно-дверной фурнитуры AXOR INDUSTRY приглашает к себе в команду литейщика на машинах для литья под давлением. Специалисту необходимо иметь техническое образование и опыт работы на литейных производствах от 2-х лет. Работодатель предлагает оформление согласно КЗоТ, 24 календарных дня оплачиваемого отпуска, бесплатная доставка на работу и с работы транспортом компании по Днепру и Каменскому, спецодежду и комплексное питание. График работы — посменный.
Справка Finance.ua:
- Все, что нужно знать о бронировании работников: ответ юриста.
- В случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели.
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