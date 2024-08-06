В Раде предлагают разрешить чиновникам и депутатам с бронированием и отсрочкой беспрепятственно выезжать за границу — Finance.ua

В Раде предлагают разрешить чиновникам и депутатам с бронированием и отсрочкой беспрепятственно выезжать за границу
В Верховной Раде 2 августа зарегистрировали законопроект № 11 460, согласно которому людям, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации, могут разрешить беспрепятственно выезжать за границу. Это право также планируется расширить на депутатов Верховной Рады и местных советов, а также чиновников.
Об этом стало известно с сайта Верховной Рады. На этот законопроект также обратила внимание «Судебно-юридическая газета».
Читайте также
Законопроект № 11 460 называется «Об изменениях в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения».
Кроме разрешения на выезд за границу при отсрочке или «броне», авторы законопроекта предлагают «забронировать» 100% работников Национального антикоррупционного бюро, военных и работников Госпогранслужбы, а также работников пожарно-спасательных частей ГСЧС.
Также предлагается предоставить «бронь» половине работников и служащих Нацполиции, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГКИС, Службы судебной охраны и штатных должностных лиц патронатных служб государственных органов.
Читайте также
Как отметили в пояснительной записке, цель такого законопроекта — обеспечить гибкий подход к комплектованию Вооруженных сил и других военных формирований, а также укрепить законодательные принципы защиты прав человека в условиях его действия.
На данный момент этот законопроект на рассмотрении Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.
Поделиться новостью