Сколько компаний воспользовались электронным бронированием в «Дії»: ответ Минцифры — Finance.ua
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Сколько компаний воспользовались электронным бронированием в «Дії»: ответ Минцифры

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Сколько компаний воспользовались электронным бронированием в «Дії»: ответ Минцифры
Сколько компаний воспользовались электронным бронированием в «Дії»: ответ Минцифры
Около 3 тысяч компаний воспользовались услугой электронного бронирования на портале «Дія» после ее запуска, 17 июля.
Об этом сообщает заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона.
По словам Ткач, речь идет о 32 тысячах забронированных работников критически важных предприятий. В частности, бронировали как и частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности.
Сейчас в Едином перечне компаний, которые могут бронировать, значится около 8,5 тысяч компаний, получивших соответствующий статус. Около 3 тысяч уже воспользовались услугой. В то же время отказов не много. В основном речь идет о тех работниках, которые:
  • уже забронированы;
  • не найдены в реестре военнообязанных;
  • находятся в трудовых отношениях.
«Раньше вообще подавали списком. И, если у одного сотрудника возникала какая-то невозможность пройти проверку, то весь список отправлялся уже без рассмотрения. Надо было начинать все сначала. В нашем случае этого не нужно делать. То есть, если предприятие подает список из 100 человек и у одного не прошла проверка, тогда только он не забронирован, а все остальные — 99 соответственно забронировались», — объяснила Ткач.
После получения бронирования, работодателю или работникам не нужно об этом сообщать в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Информация об этом сразу обновляется в «Резерве+». В частности, есть возможность сгенерировать PDF и распечатать его.

Бронирование в «Дії»

В Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, военнообязанных, предусмотрена возможность бронирования от мобилизации. Ранее бронирование было доступно только в оффлайн-формате. Требовалось подавать соответствующие документы, из-за чего процедура занимала много времени.
17 июля появилась возможность подать заявление о бронировании на портале «Дія» для критически важных предприятий в режиме «онлайн».

ії

По материалам:
РБК-Україна
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