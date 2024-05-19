ТОП-12 бесплатных онлайн-курсов в сфере маркетинга, креатива и IT — Finance.ua

ТОП-12 бесплатных онлайн-курсов в сфере маркетинга, креатива и IT Сегодня 19:03 — Личные финансы

ТОП-12 бесплатных онлайн-курсов в сфере маркетинга, креатива и IT, Фото: freepik

Онлайн-курсы — это один из лучших способов получить новые навыки или знания, если вы хотите повысить квалификацию, чтобы получить новую работу или развиваться на нынешней должности.

Аналитики budni.robota.ua отобрали 12 бесплатных сертификационных онлайн-курсов для различных областей и профессиональных целей, которые заслуживают внимания.

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На онлайн-курсы легко записаться и пройти, а большинство из них уже записаны, так что вы можете просматривать видеоуроки в любое удобное для вас время.

Онлайн-курсы по маркетингу

Индустрия маркетинга постоянно развивается, появляются новые технологии и тенденции. Если вы уже работаете в сфере маркетинга или хотите попасть в эту отрасль, важно изучить ее основы, не отставая от новинок.

На этом бесплатном курсе вы погрузитесь в основы цифрового маркетинга. Он рекомендован для маркетологов, владельцев бизнеса и всех, кто хочет получить сертификат по маркетингу.

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Курс состоит из девяти уроков и 11 тестовых заданий, что составляет 5:25 часов контента.

Уроки включают в себя стратегии цифрового маркетинга, оптимизацию вебсайтов как для поисковых систем, так и для пользователей, создание контента для социальных сетей и стратегии построения сильного присутствия в интернете.

Google Ads является одним из самых важных маркетинговых инструментов для бизнеса. Его основная роль состоит в том, чтобы повысить видимость бизнеса, узнаваемость бренда и стимулировать продажи продукции.

Курс состоит из более 25 часов контента в девяти видео, охватывающих основные сферы работы с Ads:

Google Ads — измерение;

рекламные объявления на основе искусственного интеллекта;

креатив в Google Ads;

рост офлайн-продаж;

поиск в Google Ads;

медийная реклама Google;

объявления с поддержкой искусственного интеллекта для покупок;

видео в Google Ads;

приложения Google Ads.

Вы можете полностью погрузиться в сферу Google Ads и получить все сертификаты или просто выбрать те, которые отвечают вашим целям и профессиональным задачам.

Современный маркетинг — это удовлетворение потребностей клиента и создание ценного опыта. Это именно то, чему вы научитесь на курсе.

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Эта сертификация включает уроки о том, как создавать релевантный контент, генерирующий лидов и клиентов, а также как оптимизировать маркетинговую стратегию с помощью искусственного интеллекта.

HubSpot рекомендует этот курс менеджерам по маркетингу и специалистам по инбаунд-маркетингу, стремящимся повысить уровень своей маркетинговой игры.

Технологические онлайн-курсы

Становится понятно, что искусственный интеллект останется с нами надолго и изменит то, как мы работаем, общаемся, создаем и потребляем информацию.

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Вот почему навыки, связанные с искусственным интеллектом, являются одними из самых высокооплачиваемых навыков, которыми следует овладевать уже сейчас.

Платформа предлагает сертификаты начального уровня по популярным языкам программирования, таким как HTML, CSS, JavaScript и Python.

Также есть возможность практиковать свои новые навыки, участвуя в некоммерческих проектах с открытым исходным кодом.

Благодаря курсам, преподаваемым профессионалами из таких компаний, как Microsoft и Duolingo, DataCamp предлагает полный учебный курс по инженерии данных, охватывающий уровни от начального до продвинутого. Курсы включают:

Понимание инженерии данных.

Понимание облачных вычислений.

Введение в реляционную базу данных в SQL.

Опосредованный SQL.

Проектирование баз данных и многое другое.

Кроме онлайн-курсов, на платформе также есть блог с советами по инженерии данных, шпаргалки для загрузки, учебные пособия и вебинары.

Гарвардский курс CS50's Introduction to Computer Science — это 12-недельный самостоятельный онлайн-курс, предлагающий введение в компьютерные науки и программирование. Курс включает следующие темы:

Как мыслить алгоритмически?

Языки программирования: C, Python, SQL и JavaScript.

Разработка и презентация финального проекта по программированию.

Структуры данных, инкапсуляция, управление ресурсами и многое другое.

Онлайн-курсы по экологическим навыкам

Поскольку компании стремятся внедрять более устойчивые практики из-за изменения климата, профессионалам — по крайней мере, тем, кто хочет оставаться на шаг впереди — необходимо развивать экологические навыки и мыслить категориями устойчивого развития.

Этот бесплатный онлайн-курс погружается в макро- и микроэкономические последствия изменения климата.

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Вы научитесь оценивать вызовы устойчивого развития в организациях, стратегии перехода к более устойчивым практикам, а также узнаете, почему корпоративная устойчивость сейчас является фундаментальной для успеха компании.

Этот онлайн-курс состоит из четырех модулей. Регулярная курсовая работа охватывает:

Основы устойчивого развития в технологии.

Принципы и практика зеленого дизайна.

Ваш путь к зеленой и экологичной карьере.

В конце первых трех модулей вам предложат еще один модуль на выбор. Каждый из них сосредоточен на разных отраслях, поэтому можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашей профессии:

Учет выбросов углерода и интеллект.

Зеленый цифровой маркетинг.

Зеленая цифровая инфраструктура.

Зеленый цифровой дизайн.

После завершения четырех модулей вам будет предложено применить свои экологические навыки в экологическом проекте на выбор.

Онлайн-курсы для креативных людей

Вам нравится творческая работа? Креативность — не единственный навык, который пригодится для успеха. Вам также нужно будет научиться стратегически реализовывать свои творческие идеи и овладеть определенными программными инструментами.

Если вы работаете или хотите работать в сфере дизайна и пользовательского опыта (UX), то Figma, безусловно, будет важной частью вашего инструментария.

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Это программное обеспечение совместной работы используется для создания, обмена и тестирования дизайна для всех типов цифровых продуктов.

Бесплатный онлайн-курс предлагает глубокое погружение в функции и плагины Figma в течение четырех уроков. Кроме того, на сайте Figma есть огромная библиотека учебников по основам дизайна, если вам нужна дополнительная информация.

Создание контента для социальных сетей требует много креатива и стратегии. Онлайн-курс охватывает разные темы:

Как развить лучшие навыки создания сообществ?

Как развить навыки сторителинга в социальных сетях?

Продвинутые рекламные и маркетинговые тактики в социальных сетях.

Email-маркетинг играет немаловажную роль в стратегии продаж многих компаний. Онлайн-курс научит вас разрабатывать целостный подход к email-маркетинговым кампаниям.

Он охватывает все — от творческой части работы, как копирайтинг, дизайн и персонализация, до более стратегической. Например, как принимать решения на основе данных и сегментировать аудиторию.

Вышеупомянутые бесплатные онлайн-курсы предлагают ценный и содержательный контент для профессионального развития, который вы обязательно сможете применить на практике.

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