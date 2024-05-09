Подборка удаленных вакансий мая — Finance.ua

Подборка удаленных вакансий мая Сегодня 17:01 — Личные финансы

Подборка удаленных вакансий мая

Соблюдать баланс между работой и личной жизнью гораздо проще, когда есть возможность работать удаленно. Аналитики портала budni.robota.ua создали подборку удаленных вакансий мая, в которую вошли прогрессивные компании.

Команда Growth Kyivstar. Tech в поиске специалиста. Ключевые задачи в должности — разработка стратегии каналов платного трафика, запуск, анализ и оптимизация эффективных кампаний для мобильных приложений компании.

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Работодатель дает возможность работать где угодно (обещает обустроить рабочее место). А также анонсирует: ремоут-онбординг; перформанс-бонусы; обучение, страхование здоровья и жизни; wellbeing-программу и корпоративного психолога; компенсацию затрат на мобильную связь.

Среди обязанностей будущего работника: продвижение услуг компании в интернете; продумывание и запуск рекламных кампаний; поиск новых каналов продвижения; создание стратегий; формирование бюджета на рекламную кампанию; аналитика работы сайтов, приложений, рекламных кампаний; предоставление отчетности.

Компания ищет сценариста для комедийного YouTube-канала для молодой американской аудитории. Среди задач: написание юмористических сценариев о жизни и поиске новых тем и подходов для видео.

Портрет идеального кандидата: опыт написания юмористических сценариев, постов в блогах или креативного контента; понимание трендов и мемов поколения Z; владение английским языком на высоком уровне.

Международная сеть независимых фирм, которые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги, приглашает в команду.

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Что будет делать будущий работник: помогать старшим коллегам в проведении аудиторских проверок; общаться с клиентами с целью получения информации о бизнес-процессах, методах и эффективности контроля; предлагать варианты усовершенствования бизнес-процессов и методов управления; проводить инвентаризации для наблюдения за методами расчета запасов; отправлять запросы клиентам для подтверждения наличия торговой дебиторской задолженности.

В обязанности будущего работника будут входить: настройки рекламных кампаний для проектов агентства (например: бренды одежды, товары, услуги, салоны красоты); подготовка креативов для рекламных объявлений; работа с четким планом задач в день; анализ проделанной работы и выводы; отчетность в чатах перед клиентами и внутренние отчеты 1 раз в неделю.

Интернет-магазин объявляет об открытии вакансии.

Чем будет заниматься будущий работник: искать и редактировать ошибки и дубли в фильтрах; работать со структурами категорий; готовить требования к работе с фильтрами; создавать гайды/классификаторы/инструкции.

Международная ІТ-компания приглашает стать частью финансового отдела.

Пожелания кандидатам: высшее образование в сфере бухгалтерского учета и аудита, финансов, экономики или смежных сферах; опыт работы на аналогичной должности в IT — от 3-х лет; опыт и компетентность в бюджетировании, составлении финансовой отчетности и анализе финансовых показателей; уверенный пользователь MC Office (Excel, Google Sheet); знания и опыт работы с бухгалтерским программным обеспечением/ERP-системами (1C, BAS, QuickBooks, Xero, SAP, Oracle и т. п. ); знание английского — уровень Intermediate/Upper-Intermediate.

Справка Finance.ua:

по данным Freelancehunt, среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного ПриватБанка падает;

в последнее время количество специалистов, желающих работать онлайн, значительно выросло. По данным опроса Work.ua, более 75% специалистов предпочитают компании, которые готовы предлагать удаленный или гибридный формат работы;



в большинстве европейских стран действуют льготные условия при трудоустройстве украинцев, ведь таким образом они решают проблемы с кадровым голодом на своей территории. Поэтому найти работу в Европе без знания языка и документов об образовании совсем не сложно.



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