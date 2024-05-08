Где молодежи искать сезонную работу (инфографика) — Finance.ua

Где молодежи искать сезонную работу (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Где молодежи искать сезонную работу (инфографика)

В апреле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 320 585 резюме, что почти не отличается от уровня марта. Однако из-за ощутимого увеличения количества предложений работы показатель среднего количества откликов на одну вакансию в месяц снова снизился.

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

Высокую конкуренцию фиксируем в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Волынской областях. Но и здесь показатели ниже, чем в марте. Исключение — Харьковщина, где конкуренция не изменилась, и количество вакансий не возросло. А вот самую низкую конкуренцию по-прежнему видим в Черновицкой, Закарпатской, Херсонской области.

IT-специалистам на рынке труда все еще не позавидуешь: на одну вакансию за должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера соревнуются более 100 соискателей.

Молодежь ищет возможности сезонной работы

Несмотря на общий спад, в двух категориях соискателей прибыло «Охрана, безопасность» и «IT, компьютеры, интернет».

В региональном разрезе кандидатов стало больше на Закарпатье (+6%), в Житомирской (+4%), Хмельницкой (+4%), Николаевской (+3%), Сумской (+1%) областях. Но в абсолютных числах большинство резюме создано кандидатами из Киевщины или теми, кто ищет удаленную работу.

Социологический портрет кандидатов с прошлого месяца не изменился, здесь видим образцовую стабильность.

И хотя это не очень заметно на фоне более 300 000 резюме, на рынке труда выросло количество несовершеннолетних кандидатов (+4% к марту). Предполагаем, что это связано с сезоном летних подработок, которые начнутся совсем скоро.

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