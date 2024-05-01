Job-hopping: плюсы и минусы частой смены работы — Finance.ua

Job-hopping: плюсы и минусы частой смены работы
Job-hopping — это частая смена работы. Отношение работодателей к часто меняющим работу смягчается с каждым годом. Однако последняя статистика свидетельствует, что все же 40% компаний отказывают такому кандидату.
Об этом пишут эксперты портала budni.robota.ua.
Что такое job-hopping
Сегодня речь идет, в основном, о сроке — чаще, чем раз в год. Однако раньше джоб-хоперами становились и те, кто менял работу чаще раза в два года.
Появление job-hopping связано с желанием работников развиваться. Часто развитие либо невозможно в компании на этот момент, либо невозможно в целом, поэтому приходится его искать у другого работодателя.
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Речь идет в основном о вертикальном развитии, которое со сменой работы дает изменение уровня должности, зоны ответственности и финансового вознаграждения.
Чаще джоб-хоперами управляют именно деньги. Ведь статистика Forbes показывает, что работникам, работающим в компании более двух лет, платят на 50% меньше. И всем известно, что нанять нового сотрудника дороже, чем обходится нынешний. Также сторонники job-hopping не рассматривают ни одну компанию как перспективную, а надеются найти все лучшее и лучшее предложение.
Плюсы и минусы для сотрудника
Плюсы job-hopping:
- Развитие навыков. Переход на каждую новую работу позволяет прокачивать свои скилы, учиться новому и получать неоценимый опыт.
- Нетворкинг. При переходе на работу вы всегда знакомитесь с новыми людьми и круг ваших коллег расширяется. Это может пригодиться для дальнейшего развития карьеры.
- Увеличение заработной платы. Как отмечалось выше, каждый переход способен давать соискателю финансовое вознаграждение, которое будет больше прежнего.
- Развитие карьеры. Достигнутые навыки и опыт побуждают к развитию карьеры, переход может привести к желаемой должности или к желаемому уровню экспертности в отрасли.
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Минусы job-hopping:
- Адаптационный период. Новому сотруднику всегда нужно время, чтобы изучить рабочие процессы, понять атмосферу в коллективе, в это время он теряет свою эффективность.
- Предвзятое отношение работодателей. У потенциального руководителя существует мнение, что кандидат, часто меняющий работу, уйдет впоследствии и от него, а ему придется только вложиться в его обучение.
- Отсутствие бонусов. Некоторые компании предлагают специальные бенефиты для работающих длительное время. Если часто менять работу, то вы их будете лишены.
Плюсы для работодателя
- Работодатель привлекает работника, который дает новый взгляд на устоявшиеся ситуации, может улучшить процессы и за короткий срок вдохнуть новое в то, что давно требовало изменений.
- Джоб-хопер открыт к новому. Его гораздо легче обучать или привлекать к инициативам, чем имеющегося и консервативного работника.
- Такого работника можно поощрить остаться. Он не обязательно будет менять работу постоянно. Если компания предлагает прозрачную систему взаимодействия, дает достойное финансовое вознаграждение и не боится изменений, то работник не захочет его покидать.
Справка Finance.ua:
- поиск работы — это также работа. Иногда этот процесс может затягиваться надолго, сопровождаться стрессовыми ситуациями и отказами. Поэтому выгореть при поиске работы вполне возможно. По ссылке рассказываем, что поможет вам не выгореть при поиске работы, оставаться энергичными и найти то, что ищете;
- в результате в Украине рынок труда сильно изменился. Некоторые компании ушли с рынка навсегда, некоторые — временно остановили деятельность, а некоторые, напротив, продолжили работать и развиваться, несмотря на сложные времена;
- по мнению соискателей, сейчас работодатели стали более требовательными к навыкам кандидатов, а для успешного поиска работы нужно проявлять больше активности самим соискателям — так считают 18% респондентов.
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