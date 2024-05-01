Job-hopping: плюсы и минусы частой смены работы — Finance.ua

Job-hopping: плюсы и минусы частой смены работы Сегодня 17:05 — Личные финансы

Job-hopping: плюсы и минусы частой смены работы, freepik.com

Job-hopping — это частая смена работы. Отношение работодателей к часто меняющим работу смягчается с каждым годом. Однако последняя статистика свидетельствует, что все же 40% компаний отказывают такому кандидату.

Об этом пишут эксперты портала budni.robota.ua.

Что такое job-hopping

Сегодня речь идет, в основном, о сроке — чаще, чем раз в год. Однако раньше джоб-хоперами становились и те, кто менял работу чаще раза в два года.

Появление job-hopping связано с желанием работников развиваться. Часто развитие либо невозможно в компании на этот момент, либо невозможно в целом, поэтому приходится его искать у другого работодателя.

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Речь идет в основном о вертикальном развитии, которое со сменой работы дает изменение уровня должности, зоны ответственности и финансового вознаграждения.

Чаще джоб-хоперами управляют именно деньги. Ведь статистика Forbes показывает, что работникам, работающим в компании более двух лет, платят на 50% меньше. И всем известно, что нанять нового сотрудника дороже, чем обходится нынешний. Также сторонники job-hopping не рассматривают ни одну компанию как перспективную, а надеются найти все лучшее и лучшее предложение.

Плюсы и минусы для сотрудника

Плюсы job-hopping:

Развитие навыков. Переход на каждую новую работу позволяет прокачивать свои скилы, учиться новому и получать неоценимый опыт. Нетворкинг. При переходе на работу вы всегда знакомитесь с новыми людьми и круг ваших коллег расширяется. Это может пригодиться для дальнейшего развития карьеры. Увеличение заработной платы. Как отмечалось выше, каждый переход способен давать соискателю финансовое вознаграждение, которое будет больше прежнего. Развитие карьеры. Достигнутые навыки и опыт побуждают к развитию карьеры, переход может привести к желаемой должности или к желаемому уровню экспертности в отрасли.

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Минусы job-hopping:

Адаптационный период. Новому сотруднику всегда нужно время, чтобы изучить рабочие процессы, понять атмосферу в коллективе, в это время он теряет свою эффективность. Предвзятое отношение работодателей. У потенциального руководителя существует мнение, что кандидат, часто меняющий работу, уйдет впоследствии и от него, а ему придется только вложиться в его обучение. Отсутствие бонусов. Некоторые компании предлагают специальные бенефиты для работающих длительное время. Если часто менять работу, то вы их будете лишены.

Плюсы для работодателя

Работодатель привлекает работника, который дает новый взгляд на устоявшиеся ситуации, может улучшить процессы и за короткий срок вдохнуть новое в то, что давно требовало изменений. Джоб-хопер открыт к новому. Его гораздо легче обучать или привлекать к инициативам, чем имеющегося и консервативного работника. Такого работника можно поощрить остаться. Он не обязательно будет менять работу постоянно. Если компания предлагает прозрачную систему взаимодействия, дает достойное финансовое вознаграждение и не боится изменений, то работник не захочет его покидать.

Справка Finance.ua:

поиск работы — это также работа. Иногда этот процесс может затягиваться надолго, сопровождаться стрессовыми ситуациями и отказами. Поэтому выгореть при поиске работы вполне возможно. По ссылке рассказываем, что поможет вам не выгореть при поиске работы, оставаться энергичными и найти то, что ищете;

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