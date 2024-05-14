Как получить ежегодный отпуск несовершеннолетним работникам — Finance.ua

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Как получить ежегодный отпуск несовершеннолетним работникам

Личные финансы
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Как получить ежегодный отпуск несовершеннолетним работникам
Как получить ежегодный отпуск несовершеннолетним работникам
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день. Данная льгота предусмотрена статьей 195 Кодекса законов о труде Украины.
Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.
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Первостепенное значение имеют желания несовершеннолетних работников при составлении графика предоставления отпусков. В случае если несовершеннолетний работник принят на работу после составления графика отпусков на текущий год, время предоставления отпуска за первый рабочий год, с учетом его пожеланий, устанавливается путем дополнения графика.
Отпуск полной продолжительности работник может получить по его заявлению до наступления 6-месячного срока непрерывной работы на предприятии.
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Непредоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам является противозаконным согласно части 5 статьи 80 Кодекса законов о труде Украины и части 5 статьи 11 Закона об отпусках.
Кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.
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Справка Finance.ua:

  • 24 декабря 2023 вступил в силу Закон Украины от 22 ноября 2023 № 3494-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов». Основные изменения, предусмотренные Законом.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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