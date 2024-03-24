Рейтинг недорогих смартфонов с большой встроенной памятью (фото) — Finance.ua

Рейтинг недорогих смартфонов с большой встроенной памятью (фото) 24.03.2024, 01:12 — Технологии&Авто

Рейтинг недорогих смартфонов с большой встроенной памятью (фото)

До недавнего времени недорогие смартфоны, которые стоят до 10 тыс. грн, можно было найти с максимальным объемом встроенной памяти в 128 Гб. Сегодня же в данном сегменте есть гаджеты с еще большим объемом ROM — вплоть до 256 Гб.

Из них iTechua сделали выборку пяти самых лучших моделей.

Обычно в бюджетных смартфонах экономят на всем, включая объем встроенной памяти.

Но есть производители, выпускающие недорогие модели с объемом ПЗУ на 128 Гб и 256 Гб.

Как правило, это компании из Китая: Xiaomi, ZTE, Blackview, Tecno, Itel и многие другие. Однако подключаются к ним и А-бренды, например Samsung.

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Телефоны с простой начинкой, но большим объемом встроенной памяти становятся оптимальным выбором в следующих случаях:

как недорогой рабочий аппарат для базовых задач и хранения большого количества файлов;

как смартфон на долгие годы для людей без каких-либо серьезных требований к девайсу, для которых главное — чтобы смартфон звонил, принимал сообщения и давал возможность посидеть в интернете;

как мультимедийное устройство, для прослушивания музыки или просмотра фильмов в автономном режиме.

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Рейтинг смартфонов, отвечающих указанным требованиям:

На пятом месте — Itel A70. Недорогой и не самый большой, с диагональю 6.6 дюймов. На экране сэкономили максимально — он хоть и IPS, но разрешение явно не топовое, 1650×720 (267 PPI).

Itel A70 будет интересен тем, кто выбирает самый бюджетный смартфон с приличным объемом встроенной памяти.

Камеры начального уровня, процессор исключительно для базовых задач (150 тысяч баллов в AnTuTu 10), 3.5-аудиоразъем, отдельный, а не комбинированный с семерками, слот для карты памяти и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев.

Неплохой набор для классической рабочей лошадки или как запасной смартфон.

Но стоит учитывать несколько нюансов: быструю зарядку не поддерживает, NFC нет.

Четвертое место — Tecno Spark 20. Хотя бренд относительно недавно появился на рынке, он уже достаточно известен. Славится качественными и при этом недорогими телефонами.

Главная отличительная черта Tecno Spark 20 и основная причина купить именно его — отличный баланс цены и функционала.

Найти более дешевый телефон с таким же объемом встроенной памяти, мощной батареей, симпатичной внешностью, стереозвуком и даже сравнительно неплохим процессором будет сложно.

Телефон в максимальной конфигурации на маркетплейсах можно приобрести за 5 тыс. гривен.

В отзывах пользователи отмечают хорошую сборку и работу устройства, а также камерами большинство покупателей остались довольны.

Следующий в рейтинге — Pосо M5s. Уже не новый смартфон самой популярной китайской компании уверенно держится в лидерах по количеству отзывов и продаж.

Интересно, что старшая конфигурация сейчас стоит столько же, сколько просили за более молодую версию на старте продаж.

Смартфон отвечает критерию цена-качество, учитывая техническую часть POSSO M5s — ни один другой смартфон стоимостью до 6 тыс. гривен не может его превзойти по сбалансированности характеристик.

Главная фишка — экран. Конкуренты с дисплеем Amoled имеются, но все проигрывают либо мощностью процессора, либо меньшим объемом внутреннего накопителя.

Здесь же вполне достаточны для комфортного использования 8/256 Гб и процессор MediaTek Helio G95, который не так уж значительно уступает по производительности главному фавориту бюджета — MediaTek Helio G99.

Советуем обратить внимание на смартфон любителям компактных моделей — 6.43 дюйма по нынешним меркам небольшая диагональ.

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Вторую строчку занимает Samsung Galaxy A24. Относительно бюджетный смартфон Samsung, учитывая весь набор характеристик.

Большим объемом оперативной и встроенной памяти не назовешь — за эту же сумму коллеги по ценовой категории предлагают вдвое больше.

Эта модель подойдет тем, кому нужен сбалансированный телефон без особых претензий к производительности и скорости работы, но с запросом «надежный, проверенный временем бренд».

Есть возможность расширения памяти — отдельный слот для карт MicroSD.

В отзывах хвалят качество сборки, стабильность работы и автономность, скорость и точность датчика отпечатков пальцев.

Основная камера выделяется на фоне конкурентов наличием OIS. Пока что в бюджетном сегменте это редкий случай.

Из минусов — глянцевый пластик корпуса, виртуальный датчик сближения и отсутствие зарядного блока в комплекте поставки.

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И на первом месте — Tecno Pova 5. Отличная диагональ, если телефон покупается для просмотра контента или игр.

Особенно учитывая высокое разрешение экрана с отличной цветопередачей и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Приятных впечатлений добавляет и звук, в смартфоне установлены стереодинамики.

Также телефон оснащен мощной батареей, которой, судя по отзывам и тестам, хватает на 15−16 часов просмотра видео.

Работает Tecno POVA 5 на пусть и не топовом, но уже проверенном и производительном MediaTek Helio G99, который все чаще встречается в недорогих смартфонах и легко справляется с большинством задач и игр на средних настройках графики.

Смартфон хоть и габаритный, но в руке лежит удобно, хорошо собран, есть несколько цветовых решений корпуса, а спинка привлекает к себе внимание эффектным футуристическим исполнением.

iTechua По материалам:

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