Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото) — Finance.ua

Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото) 16.03.2024, 01:20 — Технологии&Авто

Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото), Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung представила два новых 5G-смартфона: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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«Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G впервые предлагают одну из самых инновационных функций безопасности от Samsung, которая раньше была доступна исключительно на флагманских устройствах Galaxy — Samsung Knox Vault. Это решение от постороннего доступа, предлагающее комплексную защиту от аппаратных и программных атак, создавая безопасную среду, которая физически изолирована от основного процессора и памяти системы. Это поможет защитить наиболее важные данные на устройстве, в том числе учетные данные на экране блокировки, например PIN-коды, пароли и графические ключи», — заявили в компании.

Фото: Samsung

Отмечается, что Galaxy A55 5G имеет 16,8-сантиметровый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+. Устройство с батареей в 5 000 миллиампер в час оснащено четырьмя камерами (главная в 50 МП).

Пользователи смартфона смогут выбрать из двух вариантов памяти: 8 Гб (операционная) + 128 Гб (внутренняя) или 8 Гб + 256 Гб.

Фото: Samsung

Другой Galaxy A35 5G имеет 16,8-сантиметровый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+. Устройство с батареей в 5 000 миллиампер в час оснащено четырьмя камерами (главная в 50 МП).

Пользователи смартфона смогут выбрать из двух вариантов памяти: 6 Гб (операционная) + 128 Гб (внутренняя) или 8 Гб + 256 Гб.

Продажи в Украине начинаются 29 марта 2024 года.

По данным GSM Arena, стоимость базовой модели Galaxy A55 5G начинается от 520 долларов США, а Galaxy A35 5G — от 414 долларов.

Укрінформ По материалам:

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