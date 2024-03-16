Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото) — Finance.ua
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Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото)

Технологии&Авто
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Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото)
Samsung представила новые смартфоны: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G (фото), Фото: Samsung
Южнокорейская компания Samsung представила два новых 5G-смартфона: Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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«Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G впервые предлагают одну из самых инновационных функций безопасности от Samsung, которая раньше была доступна исключительно на флагманских устройствах Galaxy — Samsung Knox Vault. Это решение от постороннего доступа, предлагающее комплексную защиту от аппаратных и программных атак, создавая безопасную среду, которая физически изолирована от основного процессора и памяти системы. Это поможет защитить наиболее важные данные на устройстве, в том числе учетные данные на экране блокировки, например PIN-коды, пароли и графические ключи», — заявили в компании.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Отмечается, что Galaxy A55 5G имеет 16,8-сантиметровый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+. Устройство с батареей в 5 000 миллиампер в час оснащено четырьмя камерами (главная в 50 МП).
Пользователи смартфона смогут выбрать из двух вариантов памяти: 8 Гб (операционная) + 128 Гб (внутренняя) или 8 Гб + 256 Гб.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Другой Galaxy A35 5G имеет 16,8-сантиметровый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+. Устройство с батареей в 5 000 миллиампер в час оснащено четырьмя камерами (главная в 50 МП).
Пользователи смартфона смогут выбрать из двух вариантов памяти: 6 Гб (операционная) + 128 Гб (внутренняя) или 8 Гб + 256 Гб.
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По данным GSM Arena, стоимость базовой модели Galaxy A55 5G начинается от 520 долларов США, а Galaxy A35 5G — от 414 долларов.
По материалам:
Укрінформ
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