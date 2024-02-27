Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото) — Finance.ua
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Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)

Фондовый рынок
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Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)
Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)
Samsung привезла на техновыставку MWC 2024 концепт гибкого смартфона, способного превращаться в браслет. Новинка получила название Cling Band.
Samsung Cling Band — это своего рода смартфон и умные часы, объединенные в одно устройство, пишет Android Headlines.
Он оснащается гибким OLED-дисплеем размером в обычный смартфон. Благодаря гибкому механизму в центре его можно повернуть вокруг запястья, тем самым получив часы с огромным дисплеем.
Раньше что-то похожее показала Motorola. Но концепт Samsung подразумевает и датчик сердечного ритма, то есть это еще и своего рода фитнес-трекер. Еще есть задняя камера, но о ее разрешении ничего не известно. Не раскрываются и характеристики концептуального телефона.
Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)
Поскольку речь идет о концептуальном устройстве, цены и даты релиза нет. Но можно не сомневаться, что в ближайшие годы нас ждет наплыв гибких смартфонов в новых форм-факторах. В том числе те, которые можно использовать как смартфон и часы одновременно.
Один из патентов Samsung показывает телефон с квадратным корпусом и выдвижной панелью экрана. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое по желанию можно увеличить до обычного размера.
Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)
По материалам:
УНІАН
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