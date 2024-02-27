Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото) — Finance.ua

Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото) Сегодня 20:36 — Фондовый рынок

Samsung показала гибкий смартфон, который можно носить на руке (фото)

Samsung привезла на техновыставку MWC 2024 концепт гибкого смартфона, способного превращаться в браслет. Новинка получила название Cling Band.

Samsung Cling Band — это своего рода смартфон и умные часы, объединенные в одно устройство, пишет Android Headlines.

Он оснащается гибким OLED-дисплеем размером в обычный смартфон. Благодаря гибкому механизму в центре его можно повернуть вокруг запястья, тем самым получив часы с огромным дисплеем.

Раньше что-то похожее показала Motorola. Но концепт Samsung подразумевает и датчик сердечного ритма, то есть это еще и своего рода фитнес-трекер. Еще есть задняя камера, но о ее разрешении ничего не известно. Не раскрываются и характеристики концептуального телефона.

Поскольку речь идет о концептуальном устройстве, цены и даты релиза нет. Но можно не сомневаться, что в ближайшие годы нас ждет наплыв гибких смартфонов в новых форм-факторах. В том числе те, которые можно использовать как смартфон и часы одновременно.

Один из патентов Samsung показывает телефон с квадратным корпусом и выдвижной панелью экрана. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое по желанию можно увеличить до обычного размера.

УНІАН По материалам:

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