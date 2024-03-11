Samsung и Toyota работают над принципиально новыми батареями для электромобилей — Finance.ua
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Samsung и Toyota работают над принципиально новыми батареями для электромобилей

Технологии&Авто
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Samsung и Toyota объявляют свою работу над новыми твердотельными автомобильными батареями, которые должны появиться в 2027 году.
Подразделение Samsung по производству аккумуляторов SDI объявило, что начнет массовое производство твердотельных батарей в 2027 году, и что производимые им детали будут иметь плотность энергии 900 ватт-часов на литр (Wh/L) — результат, которого литий-ионные батареи пытаются достичь с большим трудом.
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Твердотельные батареи также более устойчивы, чем литиево-ионные, которые со временем становятся менее эффективными, а также могут загораться даже после незначительных повреждений.
Samsung также заявляет, что эти батареи смогут служить до 20 лет сроком службы и заряжаться до 80% за девять минут.
Если Samsung сможет производить свои жесткие блоки питания в достаточном количестве, это может дать толчок рынку электромобилей, увеличив запас хода.
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К сожалению, Samsung не объявила детальные спецификации того, что будет поставлять в 2027 году, отметив лишь, что будет менять объемы производства в зависимости от спроса. Автопроизводители всегда аккуратны перед внедрением новых технологий, поэтому эти батареи вряд ли появятся в автомобилях 2027 года.
Toyota, однако, имеет более конкретные планы по батареям для электромобилей. Японский гигант объявил, что поглотит свое 28-летнее совместное предприятие по производству электрических батарей с Panasonic.
За неразглашенную сумму Primearth EV Energy (PEVE) станет дочерней компанией Toyota с конца марта, чтобы «усилить свои возможности в массовом производстве автомобильных аккумуляторов», как заявляет японский автопроизводитель.
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PEVE производит призматические никель-металл-гидридные (Ni-MH) и литий-ионные (Li-ion) аккумуляторные батареи для гибридных электромобилей (HEV), включая Toyota Prius. В настоящее время компания планирует заняться производством аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электромобилей, подключаемых к сети (PHEV).
Toyota заявила, что расширение ассортимента позволит ей гибко реагировать на спрос на аккумуляторы, а также будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности массового производства.
PEVE будет не единственной компанией при поддержке Toyota, производящей батареи для BEV и PHEV, поскольку совместное предприятие Panasonic, Prime Planet Energy & Solutions (PPES) уже работает на этих рынках.
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На данный момент Toyota поставляет свои BEV-батареи от PPES и китайской CATL. На первую из них Toyota все еще тратит деньги. Она пообещала выделить 2,5 миллиарда долларов США на расширение завода по производству аккумуляторов PPES в Северной Каролине в 2022 году.
Panasonic также вкладывает деньги в PPES. Прошлым летом она ликвидировала свой бизнес по производству жидкокристаллических дисплеев и вложила средства в завод по производству аккумуляторов PPES.
Четырехлетняя компания PPES на 49% принадлежит Panasonic HD и на 51% - Toyota, тогда как PEVE на 80,5% принадлежит Toyota и на 19,5% - Panasonic.
Несмотря на долгосрочные инвестиции в PEVE и краткосрочные инвестиции в PPES, Toyota воспринимается как медленно внедряющая электромобили компания. В 2023 году компания даже сменила генерального директора, чтобы получить доступ к большему количеству электромобилей. Акио Тойода был заменен бывшим руководителем Lexus Кодзи Сато.
По материалам:
mezha.media
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