BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника — Finance.ua

BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника
BYD выпустил новую версию своего бестселлера Yuan Plus, известного на зарубежных рынках как Atto 3. Авто стоит дешевле, чем его снятый с производства предшественник.
Об этом пишет «Укравтопром».
Причиной стала ценовая война на самом крупном автомобильном рынке мира.
Начальная цена нового кроссовера Yuan Plus составляет $16 644. Это на 11,8% ниже цены продажи версии, которую он заменил.
По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в 2023 году компания BYD продала 412,2 тыс. электромобилей Yuan Plus, из которых 100 тыс. было экспортировано.
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В Украине в прошлом году было реализовано около 200 автомобилей BYD Yuan Plus.
Напомним, BYD Co. инвестирует 100 млрд юаней ($14 млрд) в разработку «умных» функций автомобилей. Этот шаг был сделан в то время, когда китайский автопроизводитель пытается сократить разрыв с конкурентами, которые производят автомобили с системами помощи водителю и другими передовыми технологиями.
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