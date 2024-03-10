BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника — Finance.ua
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BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника

Технологии&Авто
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BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника
BYD выпустил новую версию электромобиля Yuan Plus, который дешевле предшественника, Фото: BYD
BYD выпустил новую версию своего бестселлера Yuan Plus, известного на зарубежных рынках как Atto 3. Авто стоит дешевле, чем его снятый с производства предшественник.
Об этом пишет «Укравтопром».
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Причиной стала ценовая война на самом крупном автомобильном рынке мира.
Начальная цена нового кроссовера Yuan Plus составляет $16 644. Это на 11,8% ниже цены продажи версии, которую он заменил.
По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в 2023 году компания BYD продала 412,2 тыс. электромобилей Yuan Plus, из которых 100 тыс. было экспортировано.
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В Украине в прошлом году было реализовано около 200 автомобилей BYD Yuan Plus.
Напомним, BYD Co. инвестирует 100 млрд юаней ($14 млрд) в разработку «умных» функций автомобилей. Этот шаг был сделан в то время, когда китайский автопроизводитель пытается сократить разрыв с конкурентами, которые производят автомобили с системами помощи водителю и другими передовыми технологиями.
По материалам:
Укравтопром
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