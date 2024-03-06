Что ввозили из-за рубежа: самые популярные подержанные автомобили в феврале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Что ввозили из-за рубежа: самые популярные подержанные автомобили в феврале 2024 года (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Что ввозили из-за рубежа: самые популярные подержанные автомобили в феврале 2024 года (инфографика)

Лидером «свежепригнанных» подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В феврале таких привезли 979 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общем количестве как отличающуюся только типом силовой установки, а по типу топлива модели в рейтингах не разделены.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

На втором месте Skoda Octavia (775 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых пригнали и подали на первую регистрацию в количестве 539 штук. Замыкает пятерку лидеров «свежепригнанных» легковушек Voklswagen Tiguan (499 шт.).

В Топ-20 февраля, как и в предыдущие месяцы, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla — Model Y. Кроме них в общем зачете учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 222 штуки.

Можно упомянуть и об электрическом Ford Focus, однако их в феврале прибыло всего 11 шт., поэтому при таком количестве это не оказывает значительного влияния на рынок и позиционирование модели в рейтингах. Способствует импорту электрических авто «нулевая» ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации. Также в этот список можно добавить и фактор экономии на горючем, цены на которое достаточно ощутимы.

Топ-20 самых популярных импортируемых подержанных легковых машин февраля:

Volkswagen Golf — 979 шт. Skoda Octavia — 775 шт. Volkswagen Passat — 647 шт. Renault Megane — 539 шт. Volkswagen Tiguan — 499 шт. Nissan Leaf — 476 шт. Renault Scenic — 434 шт. Audi Q5 — 434 шт. Nissan Rogue — 424 шт. Tesla Model 3 — 405 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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