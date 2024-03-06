Какие изменения ждут украинцев с автомобилем в Германии с 1 апреля — Finance.ua

Какие изменения ждут украинцев с автомобилем в Германии с 1 апреля Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Какие изменения ждут украинцев с автомобилем в Германии с 1 апреля

Украинцы, которые с автомобилем находятся в Германии более года в статусе временной защиты от войны, должны до конца марта получить немецкие номера.

Владельцев автомобилей на украинских номерах, которые после года пребывания в стране не получат немецкую регистрацию, будут штрафовать с 1 апреля, пишет DW со ссылкой на профильное министерство Германии.

С 31 марта истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам в Германии больше года ездить на украинских номерах.

«Это означает, что все украинские транспортные средства, более года находящиеся в Германии, с того времени должны быть поставлены на учет в Германии», — рассказали в министерстве.

Штрафы

Управление автомобилем без немецкой регистрации более года является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в 70 евро и один штрафной балл. При наличии 8 штрафных баллов водителя в Германии лишают водительского удостоверения.

Однако несмотря на необходимость безотлагательно ставить авто на учет, нерешенными остаются несколько вопросов, которые до сих пор усложняют процесс. Например, речь идет об украинцах, приехавших в Германию на чужом автомобиле. Дело в том, что при регистрации заявитель должен доказать свое право распоряжаться им, предоставив, например, техпаспорт или другие документы. Но многие водители не смогут доказать свое право распоряжаться автомобилем. Федеральное министерство транспорта готовит разъяснение, как действовать в таких случаях.

Еще один проблемный вопрос, по которому земельные транспортные ведомства ожидают разъяснений федерального правительства, это судьба украинских автомобилей, которые не смогут пройти немецкий техосмотр, который является условием регистрации автомобиля.

Кроме того, для регистрации авто нужно заключить немецкую «автогражданку» и предоставить в подтверждение этому специальный код. Стоимость этой страховки сильно колеблется — в зависимости от марки и возраста автомобиля, а также водительского стажа без аварий. Учитывать ли водительский стаж из Украины, решает каждая страховая компания в отдельности.

На период действия переходных положений, до 31 марта, украинцы могли ездить с «зеленой картой», действующей в Германии не более года.

УНІАН По материалам:

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